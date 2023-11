Come possiamo abbinare i colori di tendenza questo Autunno 2023? Scopriamo come abbinarli nel modo giusto secondo lo street style.

E’ tornato l’autunno e siamo in prossimità dell’inverno 2023: in questa stagione sono i colori della moda a essere protagonisti. Ma come abbinare i colori trend Autunno 2023? Ce lo rivela lo street style con le sue ispirazioni originali.

Come abbinare i colori dell’Autunno 2023? Consigli moda street style

Finalmente, per molti, è arrivato l’autunno con i suoi tipici colori come il verde, l’arancione, il marrone, il beige. Le sfumature autunnali, così come quelle invernali, fanno da padrone nell’abbigliamento. Dunque, le fashion addicted si chiedono anche questa stagione: Quali sono i colori di tendenza nella moda Autunno 2023? Ecco la risposta.

A dominare la scena dei colori Autunno 2023 tornano il marrone, nuovo re al posto del nero, accanto ad altri colori più originali e inaspettati come il giallo, l’arancione e il fucsia. Partiamo dal primo, il marrone.

Questo colore, amatissimo dall’iconica top model Hailey Bieber, è ritornato sulle passerelle delle sfilate Autunno-Inverno 2023-2024. Nella moda street style il classico marrone si fonde con altre sfumature più neutre come caffellatte e cioccolato.

Il marrone, colore di tendenza dell’Autunno 2023, secondo lo street style può essere perfettamente abbinato a un lungo cappotto in pelle, pantaloni modello sigarette, crop top nero e scarpe basse total black oppure in colore contrasto come il bianco o il beige.

Altro colore trend Autunno 2023 è, come detto, il giallo. Lo street style lo abbina al denim, in perfetto contrasto con il blu del tessuto jeans. Secondo lo stile “da strada”, il giallo autunnale lo si può accostare a un look total denim, in jeans scuro, e un capo giallo come una felpa o anche un accessorio, dal cappello alle scarpe.

Continuiamo la classifica dei colori moda dell’Autunno 2023 con l’arancione, tipico delle zucche e della festa di Halloween. Secondo lo street style questo colore autunnale si abbina perfettamente al colore marrone e cioccolato.

Un abbinamento potrebbe essere un mini abito sui toni del marrone abbinato a scarpe comode dello stesso colore, look contrastato poi dall’accessorio in arancione come il cappotto o mini bag. Nella variante invernale, scegliete un accessorio dal tessuto più pesante e coprente.

Street style, come abbinare i colori dell’Autunno 2023? Trucchetti di stile

Sorprendentemente accanto ai colori più neutri e classici dell’autunno come il marrone, il beige, il grigio troviamo altre nuance più originali tra i colori di moda questo Autunno 2023: il rosa Barbie. Influenzato dalla Barbie mania, questo grande successo del pink lo si deve agli outfit di Margot Robbie, nei panni di Barbie nell’omonimo live action diretto da Greta Gerwing, per cui il rosa non ci abbandonerà neanche in inverno.

Come abbinare il rosa nell’abbigliamento street style dell’Autunno 2023? Un classico è accostare lo stile Barbie al nero: un pantalone, una tuta, o denim scuro abbinato a un maglione rosa, con accessori di un tono più scuro. Il look sarà comodo, originale e adatto a ogni occasione. Inoltre, accanto al rosa troviamo il cipria e fucsia come colori must-have della moda Autunno-Inverno 2023-2024.

Se invece siete più ribelli e volete azzardare, potreste abbinare il rosa con un arancione. Un look street style con protagonisti il rosa e l’arancione, color zucca, potrebbe essere un pantalone in pink, o una mini gonna per la sera, e un cappotto arancione. Se preferite, abbinate anche gli accessori in arancio, un contrasto particolare ma che funziona.