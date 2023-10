I collant animalier indossati da Elisabetta Canalis sono perfetti per questo Autunno 2023. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

I collant animalier di Elisabetta Canalis sono perfetti per i look più grintosi di questo Autunno 2023

Siamo ormai in pieno autunno e si sa, questa è la stagione dei collant. Se durante i mesi estivi le nostre gambe erano nude e abbronzate, ecco che con l’arrivo dei primi freddi, se non si vuole rinunciare a indossare gonne e vestiti, i collant diventano l’alleato numero uno. Anche tra le celebrities i collant sono un capo must have, basta vedere l’ultimo scatto pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram dalla showgirl, attrice, modella ed ex velina di “Striscia la Notizia” Elisabetta Canalis. La bella Elisabetta, nella foto indossa un paio di collant animalier firmati Calzedonia, uno dei brand più amati e più famosi al mondo. Nella foto Elisabetta Canalis si trova su uno dei ponti più famosi di Roma e la foto ha ottenuto oltre 83mila like.

Come abbinare i collant animalier di Elisabetta Canalis

I collant a stampa animalier della nuova linea Calzedonia indossati da Elisabetta Canalis sono già divenuti virali e si apprestano a essere i collant must have dell’Autunno Inverno 2023 2024. Sexy e accattivanti, questi collant sono perfetti per tutte coloro che mirano a look estremi. Ma, come abbinare questi collant animalier? La Canalis sfoggia questi collant animalier insieme a un paio di coulotte in lana nera che lasciano le gambe del tutto scoperte, mentre sopra la Canalis indossa un pullover cropped e un blazer dal taglio sartoriale. Completano il look un paio di slingback ai piedi, anch’esse di colore nero. I collant animalier possono essere indossati anche ad esempio con una gonna, mini o midi, di pelle o anche in tessuto, da abbinare a una camicia bianca e a una giacca oversize, oppure a un dolcevita nero. Ai piedi perfetti un paio di tronchetti con il tacco basso per il giorno, per la sera invece meglio optare per un paio di stivali al ginocchio o per un paio di décolleté con tacco. Quello che è certo è che le vostre gambe non passeranno inosservate!

Dove acquistare i collant animalier indossati da Elisabetta Canalis

Come abbiamo appena visto, nel nostro armadio i collant animalier non devono proprio mancare, sono loro infatti gli assoluti protagonisti dell’Autunno Inverno 2023 2024. Quelli indossati da Elisabetta Canalis sono firmati Calzedonia. Se volete acquistarli potete quindi o recarvi presso uno dei tanti punti vendita Calzedonia sparsi per tutto il Paese, oppure direttamente online sul sito ufficiale del brand. Si tratta di collant velati 30 denari a fantasia animalier tono su tono, con tassello in cotone. Il prezzo di questi collant animalier è di 12,95 euro. Quindi, che cosa state aspettando? Andate da Calzedonia e acquistate subito questi collant animalier che daranno quel tocco sexy e grintoso in più ai vostri outfit!

