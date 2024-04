Oggi, 22 aprile, è la Giornata della Terra 2024 che riporta l’attenzione sulla scelta di una moda più consapevole. Ma vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Giornata della Terra: moda evergreen per uno shopping consapevole

Oggi 22 aprile si celebra la Giornata della Terra 2024, ovvero la giornata dedicata alla protezione alla salvaguardia del nostro pianeta. Anche la moda, con alcuni progetti, ci tiene a fare la sua parte. Anche il mondo della moda infatti può fare la differenza per un futuro più green. Questo giorno è quindi importante per presentare alcuni progetti e iniziative volte alla sostenibilità ambientale. Ad esempio abbiamo Baldinini, che ha deciso di rinnovare la collaborazione con ACBC, la prima e unica B Corp italiana nel settore delle calzature. In pratica la collezione della Primavera Estate 2024 è formata da quattro modelli realizzati con materiali certificati, riciclati pre e post consumo, animal free e anche scelti al fine di ridurre al minimo l’impatto di CO2 sull’ambiente. Continua anche la collaborazione tra Made For A Woman e il team creativo di Chloè, maison caratterizzata dal grande impegno green. Abbiamo per esempio cappelli fatti a mano per una moda sostenibile. Anche le borse firmate Regenesi sono realizzate in morbido velluto realizzato al 100 % dal filato Reach CL 1, che è ottenuto dal riciclo di rifiuti inquinanti e bottiglie di plastica. Anche i pantaloni cargo firmati Anna Valotta usano cotone certificato GOTS e sono arricchiti da borchie in nylon riciclato. Il marchio spagnolo Surkana utilizza tessuti come la viscosa ecovero di Lenzing, che si ottiene da fonti rinnovabili..

Giornata della Terra: la moda per un futuro più green

Come abbiamo appena visto, anche il mondo della moda scende in campo per la Giornata della Terra. Il tema del 2024 è il pianeta contro la plastica, ogni anno vengono addirittura prodotte 380milioni di tonnellate di plastica. L’obiettivo è la riduzione del 60% entro il 2040. Ma, qual è lo scopo della Giornata della Terra? L’Earth Day è nato negli Stati Uniti nel 1962 con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sull’emergenza ambientale che caratterizza il nostro presente e dell’impatto che avrà per futuro. E’ stato scelto come giorno il 22 aprile, un mese e un giorno dopo quindi l’equinozio di primavera. Ma, tornando a parlare della moda, secondo le ultime ricerche pare che tra le persone ci sia una maggiore attenzione verso la sostenibilità anche nel settore della moda. Ben il 52 % degli italiani afferma di stare molto più attento negli acquisti rispetto al passato. Solamente il 7 % invece ha detto che non considera l’impatto ambientale come fattore importante quando fa shopping. In poche parole molti di noi preferiscono brand che sono per la sostenibilità ambientale e molti anche hanno preferito ridurre i propri acquisti.

