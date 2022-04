Stando alle indiscrezioni circolate in rete nelle ultime ore sembra che Temptation Island non verrà mandato in onda durante l’estate 2022. Tutto quello che c’è da sapere.

Temptation Island 2022 non andrà in onda

Mediaset avrebbe deciso di non approvare una nuova edizione di Temptation Island, lo show che è stato condotto da Filippo Bisciglia e Alessia Marcuzzi e che, secondo indiscrezioni, potrebbe tornare a autunno 2022.

La notizia al momento non ha ricevuto conferme e in tanti sperano di saperne presto di più.

Secondo i rumor in circolazione lo show potrebbe essere sostituito da Tale e Quale Show o da una versione “vip” di Uomini e Donne. Al momento l’indiscrezione non ha ricevuto conferme, e si vocifera che il format sia stato posticipato perché il format Ultima Fermata – condotto da Simona Ventura e ideato sempre da Maria De Filippi – avrebbe caratteristiche simili e non avrebbe ottenuto un buon risultato in fatto di ascolti.

Ultima Fermata: i dettagli

A quanto pare gli ascolti ottenuti da Ultima Fermata – il nuovo show condotto da Simona Ventura – non sarebbero stati particolarmente brillanti. Lo show è una sorta di costola di Temptation Island e si propone infatti di risolvere dei problemi sorti in coppie già esistenti. In tanti sono curiosi di sapere se lo show verrà riconfermato per una nuova edizione in futuro e, soprattutto, se Filippo Bisciglia tornerà ad allietare i telespettatori con il format dedicato all’isola delle tentazioni.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e non sono emersi ulteriori dettagli.