Stasera, mercoledì 6 aprile 2022 nella prima serata di Canale 5 (oppure in streaming on demand) andrà in onda la terza puntata di Ultima Fermata, il nuovo prodotto entrato a far parte della scuderia di Maria De Filippi, con la conduzione di Simona Ventura.

Ecco allora tutto quello che c’è da sapere su cosa accadrà durante il terzo appuntamento dello show e tutte le anticipazioni su chi saranno i protagonisti pronti a mettere in gioco i propri sentimenti.

Ultima Fermata: le anticipazioni della terza puntata

Il meccanismo di Ultima Fermata ormai abbiamo imparato a capirlo. Alcune coppie in crisi che non fanno parte del mondo dello spettacolo hanno scritto al programma nel tentativo di rimediare a qualche crepa nel loro rapporto.

Con l’aiuto degli psicoterapeuti messi a disposizione dalla produzione e confrontandosi anche con gli altri protagonisti dello show, le coppie in questione dovranno capire se dare un’altra chance alla loro relazione oppure scrivere definitivamente la parola “fine”.

In entrambi i casi comunque, le coppie dovranno essere pronte ad iniziare un nuovo capitolo delle rispettive vite, imparando a lasciarsi alle spalle tutto ciò che li ha portati sull’orlo della rottura o alla rottura definitiva.

Le coppie della terza puntata

Nuove coppie, nuove storie. Come si può intuire dalla pagina Instagram del programma, che di settimana in settimana tiene aggiornati i propri telespettatori con piccoli assaggi delle puntate, protagonisti di questo terzo appuntamento saranno Celeste e Giuseppe. A scrivere al programma pare sia stata lei, che ormai da diverso tempo non si sente più considerata dal suo compagno, un bisogno di attenzioni che la donna ha cercato di soddisfare con il suo vicino di casa, prima di rendersi conto che la sua storia d’amore con Giuseppe merita un’altra possibilità.

Per quanto riguarda l’altra coppia invece non abbiamo molte informazioni. Sappiamo però che a scrivere ad Ultima Fermata è anche un imprenditore pugliese, reo di aver tradito la moglie con la propria segretaria. Da quel momento l’uomo è posto sotto stretta sorveglianza dalla consorte, che gli controlla il cellulare e vuole essere informata di ogni spostamento.

I protagonisti delle scorse puntate

Ultima Fermata ci dà anche la possibilità di sapere le evoluzioni delle coppie dopo la scelta finale fatta all’interno del programma, se infatti alcune sono definitivamente scoppiate, altre hanno deciso di darsi un’altra possibilità. Biagio e Luisiana, per esempio, hanno imparato a riscoprirsi anche intimamente e hanno in progetto di comprare casa insieme.

Samuel e Valentina invece hanno cercato di mantenere buoni rapporti per il bene delle loro due gemelline, ma lei ha capito di non amarlo più e di non voler assolutamente rinunciare alla sua amicizia con Stefano, l’uomo che ha scatenato le sue insicurezze e la gelosia del marito, portandoli a chiedere aiuto allo show.

Infine abbiamo notizie di Giorgio e Stefania, che sembrano essere davvero intenzionati a compiere un passo molto importante. Dopo la partecipazione al programma infatti, lui che si dichiarava assolutamente non pronto per avere un figlio, sembra aver cambiato idea per amore della propria compagna.