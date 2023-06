Nella nuova edizione del programma televisivo “Temptation Island” tra i tentatori ci sarà un ex concorrente del GF Vip. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di chi si tratta.

Temptation Island 2023: nel cast ci sarà un ex concorrente del GF Vip tra i tentatori

La nuova edizione del programma televisivo “Temptation Island” sta per partire. Appuntamento per il 26 giugno in prima serata su Canale 5. Non sono ancora stati resi noti dalla produzione i nomi dei concorrenti, ma è già trapelata qualche indiscrezione, che prevede la presenza tra i tentatori di un ex concorrente del GF Vip. Di chi si tratta? Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno regalato ai loro follower uno scoop sul nome di uno dei prossimi tentatori della nuova edizione di “Temptation Island“. Si tratta di Gianluca Costantino, concorrente del GF Vip 6, condotto da Alfonso Signorini. Gianluca è stato eliminato due settimane dopo il suo ingresso nelle casa più famosa d’Italia, perdendo il televoto con Kabir Bedi e Antonio Medugno. Gianluca Costantino, classe 1989, è un modello e personal trainer, laureato in Economia e Finanza e grande appassionato di sport. Gianluca è molto attivo sui social e, dopo la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, la sua popolarità è cresciuta tantissimo. A oggi il suo profilo ufficiale di Instagram ha ben 100mila follower. Non resta che attendere il 26 giugno per vedere come se la caverà come tentatore nella nuova edizione di “Temptation Island“.

Temptation Island 2023: le anticipazioni sulla nuova edizione

Il prossimo 26 giugno andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di “Temptation Island”. Alla conduzione del programma ci sarà sempre il conduttore televisivo Filippo Bisciglia. Anche la location sarà la stessa, ovvero il resort da sogno Is Morus Relais, che si trova a Santa Margherita di Pula, vicino a Cagliari, in Sardegna. Un posto davvero magico, con ben sette ettari di terreno tra spiaggia, camere e servizi di elevata qualità. Il programma, definito anche come “il reality dei sentimenti“, si svolgerà come nelle passate edizioni. Ci saranno sempre sei coppie non sposate, chiuse per circa ventuno giorno in un villaggio. Le coppie verranno messe in gruppi separati, da un lato le donne, dall’altro lato gli uomini e ognuna di loro verrà tentata rispettivamente da dodici uomini e dodici donne single. Ogni settimana i membri di ogni coppia vengono chiamati al falò per visionare i filmati sui rispettivi partner. Saranno stati traditi? Ci saranno stati de baci? Al termine dei ventuno giorni, sotto la guida del conduttore Filippo Bisciglia, ogni membro di tutte le coppie farà un resoconto sui giorni passati all’interno del resort, poi, ognuno di loro, dovrà prendere una decisione, se mettere fine alla propria relazione o se invece continuarla.

Temptation Island 2023: quando inizia e dove vederlo

Dopo un anno di pausa, la decima edizione del programma televisivo “Temptation Island” sta per tornare. La messa in onda della prima puntata di questa nuova edizione è prevista per il 26 giugno, in prima serata su Canale 5.