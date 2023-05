Temptation Island è uno dei reality show più amati in assoluto e i fan si chiedono spesso quanto guadagnano le coppie che decidono di partecipare. Scopriamo insieme di quali cifre si parla.

Quanto guadagnano le coppie di Temptation Island 2023



L’estate sta arrivando e gli amanti dei reality show non possono non pensare che sta per iniziare una nuova edizione di Temptation Island. Si tratta di uno dei programmi televisivi estivi più amati in assoluto. Il meccanismo è molto semplice. Alcune coppie di fidanzati si mettono alla prova e mettono alla prova il loro amore vivendo separati una vacanza in un resort di lusso insieme a ragazzi e ragazze single, pronti a corteggiarli. Forse non tutti sapevano che per partecipare alla trasmissione le coppie ricevono anche un compenso economico, a differenza di quello che accade per esempio a Uomini e Donne. Per questo i fan si chiedono: quanto guadagnano le coppie che partecipano a Temptation Island? Partecipare con il proprio compagno o la propria compagna a questo reality show non rende ricchi, ma sicuramente i concorrenti non possono lamentarsi del compenso. Si parla, infatti, di 900 euro a settimana per ogni coppia. Nel caso in cui il percorso all’interno del programma venga completato, si può arrivare a guadagnare 2.700 euro. Oltre al compenso, che non è niente male, bisogna anche tenere conto che i partecipanti sono ospiti di un resort di lusso, senza dover spendere neanche un centesimo. Possono usufruire senza limitazioni di tutti i servizi del resort, vivendo una vacanza davvero molto costosa in modo totalmente gratuito, e guadagnando anche 900 euro a settimana.

Temptation Island 2023: quando torna in onda?



La prima puntata di Temptation Island 2023 andrà in onda su Canale 5, in prima serata, il 26 giugno 2023. A condurre questa undicesima edizione del programma sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, storico conduttore della trasmissione, che ha condotto ben nove edizioni. Temptation Island si ispira al format olandese Blind Vertrouwen ed è nato nel 2005 con il nome di Vero Amore e la conduzione di Maria De Filippi. Dopo una lunga pausa è tornato nel 2014 con il titolo attuale e la conduzione di Filippo Bisciglia, molto amato dal pubblico. Dopo il successo delle ultime stagioni, che hanno visto anche la partecipazione di alcune coppie Vip, il programma è pronto a ripartire con una nuova entusiasmante edizione. I fan non stanno più nella pelle, ma ormai manca davvero poco. Le sei coppie protagoniste sono già state scelte e sono pronte a mettere in gioco il loro amore e la loro relazione davanti alle telecamere, Tra di loro ci saranno alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e dell’influencer marketing, ma anche coppie coppie comuni che vogliono mettersi in gioco. Per il momento i nomi dei protagonisti della nuova edizione non sono ancora stati resi noti, ma secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero delle sorprese decisamente inaspettate. Ora sappiamo anche che i concorrenti guadagnano una bella cifra a settimana, ma in fondo quando ci sono i sentimenti in gioco tutto diventa più difficile.