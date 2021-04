Alfonso Signorini è noto per essere uno dei maggiori esperti di gossip e trash in Italia. Scopriamo il suo percorso accademico e lavorativo fino a oggi.

Chi è Alfonso Signorini

Alfonso Signorini (Milano, 7 aprile 1964) è un conduttore televisivo e giornalista.

Si diploma al liceo classico e successivamente si laurea in Lettere classiche all’Università Cattolica. Attraverso questi titoli diventa insegnante di italiano, latino, greco e storia al liceo classico per alcuni anni.

Lascia l’insegnamento per dedicarsi al giornalismo e infatti inizia a collaborare prima con il quotidiano “La Provincia di Como” e successivamente ottiene un ruolo più importante a “Panorama”. Qui diventa l’addetto gossip e compresa la passione per il tema passa a “Chi” per diventarne poi il direttore nel 2006.

Tra giornalismo e programmi in tv

Oltre a essere direttore di “Chi” diventa anche direttore di “TV Sorrisi e Canzoni”.

Nei primi anni del duemila però, oltre al lavoro di redazione, esordisce in televisione come ospite fisso a “Chiambretti c’è”, il programma in onda su Rai 2 di Piero Chiambretti.

Riveste il ruolo di opinionista per numerosi programmi tra cui “L’isola dei famosi” e il “Grande Fratello” e co-conduttore per qualche edizione nel programma “Verissimo”. Ottiene il suo primo programma nel 2010 su Canale 5 dal nome “Kalispéra!” che si dimostra vincente a differenza del suo secondo programma come conduttore solo: “La notte degli chef”.

I progetti in televisione, in radio e al cinema

Nel 2012 lascia la redazione di “Verissimo” con la volontà di dedicarsi a progetti diversi come “Studio 5”. Continua nel frattempo ad avere un posto come opinionista nel programma “L’isola dei famosi” e del “Grande Fratello” diventato “Grande Fratello VIP” nel 2016.

Oltre ai progetti fissi vanta una serie di collaborazioni tra cui la conduzione di un programma su Radio Montecarlo e piccole parti come attore. Nel 2011 infatti interpreta se stesso nel film “Vacanze di Natale a Cortina” insieme a Christian De Sica e l’anno successivo partecipa al videoclip della canzone di Fedez “Alfonso Signorini (eroe nazionale)”.