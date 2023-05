Temptation Island 2023: dove si svolgerà la nuova edizione?

Canale 5 sta per tornare con il programma più atteso dell'estate: il viaggio tra i sentimenti di Temptation Island 2023 in arrivo a giugno.

Dopo un anno di stop, ormai è ufficiale: Temptation Island 2023 si farà. L’amato programma è pronto a farci emozionare tra vecchie storie, nuovi amore e tanto altro. Ma cosa ci riserverà la nuova edizione? Ecco tutti i dettagli.

Dove si svolgerà Temptation Island 2023? La location

Come da tradizione, anche quest’anno Temptation Island 2023 si svolgerà in Sardegna. Le coppie, i tentatori e le tentatrici saranno ospiti in un meraviglioso villaggio coronato da spiagge paradisiache e acque cristalline. Al momento però non è stato ancora rivelato il nome del resort.

Le prime anticipazioni: conduttore e coppie

Per la gioia di tutti i telespettatori, al timone di Temptation Island 2023 ci sarà nuovamente lo storico conduttore Filippo Bisciglia. Figura portante del programma, tornerà a raccontare le storie di numerose coppie. Tuttavia, anche se è stata confermata la messa in onda del reality, per scoprire quali saranno i concorrenti bisognerà aspettare ancora un po’. Difatti, il cast non è stato ancora completato.

Come partecipare a Temptation Island 2023

Dunque… che aspetti? Se anche tu vuoi mettere alla prova la tua storia d’amore, non temere, perché attualmente sono ancora aperte le selezioni per partecipare a Temptation Island 2023. Ti basterà avere un’età compresa dai 20 ai 35 anni. E mi raccomando, è vietato avere figli in comune ed essere sposati. Per iscriverti ai casting occorre andare sul sito di Witty (Wittytv.it), accedere alla sezione dedicata e compilare il modulo.

Dove vedere la nuova edizione: tv e streaming

Temptation Island 2023 è previsto per la fine di giugno e gli inizi di luglio. Come ogni anno, il programma andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 21.30. Inoltre, sarà visibile in streaming sul sito Mediaset Infinity e su Wittytv.it. Il format sarà sempre lo stesso: le coppie saranno divise in due villaggi ed inizieranno una convivenza con tentatori e tentatrici. Ed è proprio lì che avranno la possibilità di mettersi alla prova e capire se i loro sentimenti sono sinceri. Ogni settimana vedremo i falò in cui i partner scopriranno cosa i rispettivi compagni hanno o non hanno fatto. Nella puntata finale poi ci sarà il fatidico falò di confronto, dove ogni coppia potrà decidere se uscire dal programma insieme oppure separati.

La storia di Temptation Island: come è nato lo storico programma di Canale 5

In attesa dell’inizio di Temptation Island 2023, scopriamo insieme qualche curiosità su uno dei programmi più amati di Mediaset. Il reality è nato molti anni fa grazie a Maria De Filippi. E, per chi non lo sapesse, inizialmente si chiamava Vero Amore. A rivelare come è nato è stata proprio la nota conduttrice tramite un’intervista:

“È un format che avevo visto tanti anni fa e mi ero subito fissata. L’ho preso, però poi l’ho cambiato. Quello che accade alle coppie, le dinamiche, i litigi, è accaduto a ognuno di noi. Magari con forme diverse, ma ti identifichi.“

Rivelando poi che il programma è nato in realtà come esperimento di uno psicologo che voleva vedere come si modificava il rapporto nelle coppie quando vengono divise e messe di fronte a degli ostacoli. L’avreste mai detto?