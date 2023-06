Greta Rossetti è una delle nuove tentatrici di Temptation Island 2023. Per la sua bellezza non è passata inosservata e il pubblico l’ha già notata. La giovane tentatrice ha anche un passato accanto ad un personaggio conosciuto, almeno secondo le indiscrezioni.

Temptation Island 2023, chi è Greta Rossetti: età, altezza e lavoro della tentatrice

La nuova edizione di Temptation Island è ufficialmente iniziata e alcuni tentatori e alcune tentatrice, oltre alle coppie protagoniste, sono già stati notati dal pubblico, per via della loro bellezza o di qualche dettaglio del loro passato già conosciuto. Una di queste è Greta Rossetti, una delle nuove tentatrici del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Una figura semi-conosciuta, di cui si è già parlato in passato. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Il volto di Greta Rossetti è già noto agli spettatori perché è l’influencer di Sportitalia, di cui è anche conduttrice. La giovane è nata a Melzo, in provincia di Milano, e ha 24 anni. Ha iniziato a muoversi professionalmente nel settore della contabilità ma non ha mai rinunciato alla sua passione e al suo lavoro di influencer. Su Instagram conta oltre 150 mila follower, che sicuramente ora cresceranno grazie alla partecipazione a Temptation Island. Sul suo profilo condivide numerose foto in cui mostra sempre outfit diversi e pose da modella.

Greta Rossetti a Temptation Island: le indiscrezioni su Eugenio Colombo

Greta Rossetti porta con sé una scia di gossip che sicuramente piacerà molto ai telespettatori. La giovane influencer, infatti, è conosciuta al pubblico anche per essere legata sentimentalmente ad un famoso tronista di Uomini e Donne, ovvero Eugenio Colombo. Sembrerebbe che tra la 24enne e l’ex fidanzato di Francesca Del Taglia, con cui ha avuto due figli, ci sarebbe stata una relazione. Eugenio Colombo è nato nel 1986 a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, e da bambino si è trasferito a Cremona con la famiglia. Si è fatto conoscere a Uomini e Donne, dove ha conquistato non solo le corteggiatrici ma anche il pubblico, grazie alla sua personalità molto sensibile e molto dolce. Amedeo Venza e Deianira Marzano, due esperti di gossip molto conosciuti su Instagram, sostengono che Greta ed Eugenio abbiano avuto una storia. Hanno ricevuto un’indiscrezione in cui è stato spiegato che Greta raccontava dal parrucchiere di aver avuto una storia con Eugenio Colombo solo per visibilità e per farsi strada nel mondo dello spettacolo, sottolineando che non avrebbe costruito qualcosa di serio perché lui era più grande e con una famiglia alle spalle. Secondo i rumors, quindi, Greta avrebbe sfruttato la vicinanza di Eugenio Colombo solo per garantirsi un po’ di visibilità nel mondo dello spettacolo. Si tratta di un’indiscrezione che ovviamente non è mai stata confermata o smentita. Sicuramente la partecipazione a Temptation Island aiuterà Greta Rossetti a farsi conoscere meglio e magari aumentare il suo numero di follower.