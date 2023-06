Lunedì 26 giugno 2023 avrà inizio la nuova edizione di Temptation Island, il noto reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Con l’avvicinarsi della messa in onda stanno venendo fuori tutte le coppie che parteciperanno al programma. Alla scoperta di tutti i concorrenti di Temptation Island 2023: saranno pronti a mettere alla prova il loro cuore?

Temptation Island 2023: chi sono le nuove coppie e i concorrenti

Il pubblico non vede l’ora di tuffarsi nell’intenso mondo delle provocazioni, della fiducia e dei sentimenti. Temptation Island 2023 avrà inizio lunedì 26 giugno e andrà in onda in prima serata su Canale 5. Filippo Bisciglia sarà di nuovo il conduttore del programma e l’attesa si fa già sentire. A partecipare al noto reality ci saranno sei coppie, insieme alle quali, come da tradizione, ci sarà un gruppo di tentatori e un gruppo di tentatrici. Finora sono state rese note cinque coppie su sei: scopriamole!

Si parte con Gabriela e Giuseppe, prima coppia partecipante al programma. I due stanno insieme da 7 anni ed è stata lei a raccontare di avere rinunciato a tutto per lui: «Ho lasciato amici e scuola perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola». Non solo, Gabriela aveva scoperto anche che il fidanzato si era iscritto a un’app di incontri, dando per sbaglio il numero della fidanzata e non il suo. Insomma, una situazione sentimentale piuttosto complessa, ma che forse Temptation Island 2023 riuscirà a mettere a posto.

Un’altra coppia del programma è quella formata da Alessia e Davide, insieme da ben 11 anni. Lei ha 32 anni e ha scelto di scrivere al reality per un motivo ben preciso. Dopo avere avuto una relazione per due anni con una persona molto più grande di lei a giugno del 2022, Davide l’ha scoperta e, ovviamente, non ha reagito nel migliore dei modi. Alessia vuole riconquistare la fiducia del suo uomo, che a quanto pare non è ancora molto convinto.

Sono Vittoria e Daniele la terza coppia di Temptation Island 2023. Entrambi romani, i due stanno insieme e convivono da 4 anni. Entrambi 32 anni, purtroppo stanno attraversando una crisi di coppia dovuta alle grosse differenze di “vita e di vedute sul futuro”. Lei vorrebbe diventare madre, mentre lui non vede abbastanza stabilità per potere affrontare un passo del genere.

La quarta coppia è invece formata da Manu e Isabella. Lui ha 27 anni ed è fidanzato con lei da tre anni e mezzo. I due provengono da due realtà di Milano completamente differenti: Manu è cresciuto in un quartiere popolare, mentre Isabella ha vissuto tutta la vita in centro. Lui vorrebbe andare a convivere, ma a quanto pare si sono messe in mezzo non poche difficoltà e i due non sono ancora riusciti a trovare un punto di incontro.

La quinta coppia del reality dei sentimenti è formata infine da Francesca e Manuel. Francesca ha 23 anni ed è fidanzata con Manuel da 2 anni e 4 mesi. Pare essere stata proprio lei a scrivere al programma, il motivo? Manuel ha l’abitudine di lasciarla ogni tot mesi, per poi tornare da lei dopo poco. Da quando stanno insieme lui ha lasciato la fidanzata già 5 volte e lei, innamorata, è sempre pronta ad aspettare, ma la stanchezza si fa sentire. Che cosa riserverà loro Temptation Island 2023?

Filippo Bisciglia è pronto a guidare la nuova edizione: non ci resta che attendere lunedì 26 giugno 2023 per il grande debutto!