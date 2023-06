Temptation Island, dov’è stato girato il reality: prezzi e curiosità su Is Morus Relais

L’edizione del 2023 di Temptation Island è finalmente iniziata. Come sempre gli spettatori potranno scoprire il destino delle coppie protagoniste e che quest’anno sono sette. Non tutti sanno che da anni il reality prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi è ospitato dal resort “Is Morus Relais”, una struttura di lusso situata a sud della Sardegna. Scopriamo dunque alcune curiosità e quali sono i prezzi.

Temptation Island, le curiosità sul resort “Is Morus Relais”

Situato nella località di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, “Is Morus Relais, è composto da ville e camere che si affacciano su un ampio verde, questo per poter vivere il proprio soggiorno all’insegna della più completa riservatezza. Il relais è “abbracciato” da una grande spiaggia che diventa una sorta di “confine naturale” che lo separa dal mare. Nel resort sono infine inclusi, un’area benessere con sauna e idromassaggio, una palestra e perfino i campi da tennis. Non vanno infine dimenticati i ristoranti come “La terrazza” dal quale è possibile godere del meraviglioso panorama della zona o ancora il Grill, situato nelle immediate vicinanze della spiaggia.

Quanto costa alloggiare a “Is Morus Relais”

Il resort si trova in una zona “stragegica” ed è facilmente raggiungibile dall’aeroporto. Per chi volesse alloggiare nella struttura i prezzi potrebbero variare a seconda del tipo di sistemazione che si sceglie: si parte da un minimo di 121 euro ad un massimo di 258 a notte. Se si opta per una delle ville, il prezzo lievita di molto: basti pensare che villa Gamma potrebbe prevedere una spesa di oltre 12.000 euro, mentre per villa Marte il prezzo si aggirerebbe da un minimo di circa 8.700 euro ad un massimo di circa 9.600.