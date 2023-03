Il colore verde bottiglia è uno dei colori più gettonati di sempre. Vediamo, all’interno di questo articolo, di scoprire insieme i tipi di abbinamento possibili con una giacca color verde bottiglia.

Verde bottiglia: che colore è

Il color verde bottiglia è una tonalità scura ed elegante, è il colore tipico delle bottiglie di vetro verdi. Questo colore viene spesso associato alla natura e alla tranquillità, inoltre ci fa pensare a una vecchia usanza, quella di gettare una bottiglia in mare con dentro un messaggio. In realtà, a livello simbolico, attraverso questo colore è l’Universo che ci manda un messaggio, perciò, il color verde bottiglia è un colore che ci invita a considerare tutti i possibili messaggi che ci giungono dall’Universo, in modo da sviluppare una certa sensibilità ai continui messaggi che riceviamo ogni giorno. Il verde bottiglia è un verde molto amato da noi donne, sia per decorare l’interno delle nostre case, sia per gli accessori e, soprattutto, per l’abbigliamento in generale. Il color verde bottiglia è un colore che non passa mai di moda e che trasmette allegria, sia a chi lo indossa, sia a chi lo vede indossato da qualcun altro.

Giacca color verde bottiglia: abbinamenti e consigli

Se possedete una giacca color verde bottiglia, dovete sapere che questo colore si sposa benissimo con le tonalità calde come il rosso e soprattutto il corallo nella stagione estiva, ma in realtà è un colore che può tranquillamente essere indossato in qualsiasi stagione, infatti, il verde bottiglia sta benissimo anche con il bianco, il giallo, l’azzurro, l’arancione, il blu, il rosa, il grigio e tutte le tonalità neutre. Sotto la vostra giacca color verde bottiglia potete quindi sbizzarrirvi nella scelta del colore, difficilmente farete errori. Un camicia, una maglietta, un maglione, un vestito, a seconda dell’occasione potete scegliere cosa indossare senza troppi problemi.

Ma, visto che siamo ormai alle porte della primavera, vediamo tre combinazioni possibili con la vostra giacca verde bottiglia per questa stagione: