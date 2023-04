Ha raggiunto 1,1 milioni di follower su Instagram ed è seguito da intere generazioni. Tedua, pseudonimo di Mario Molinari, è un artista genovese che fa principalmente trap e drill. Andiamo alla scoperta del cantante, tra carriera e vita privata.

Chi è Tedua? Alla scoperta del rapper

Mario Molinari, in arte Tedua, è nato a Genova il 21 febbraio 1994 sotto il segno dei Pesci e attualmente ha 29 anni. La sua infanzia non è stata delle più semplici: dopo avere vissuto qualche anno con la nonna materna a Milano, il giovane artista decide di tornare nel luogo in cui è cresciuto ed è proprio lì che entra in contatto con i suoi futuri colleghi, i membri dei Wild Bandana. Sapevate che il primo nome d’arte di Molinari non è stato Tedua? Ebbene sì, il giovane artista inizialmente aveva scelto Incubo, ma quest’ultimo ha avuto vita breve, superato poi da quello che oggi è il nome ufficiale del cantante: Tedua.

L’inizio della carriera musicale (e non solo) di Tedua

È il 2015 quando Tedua torna a Milano e lo fa per motivi prettamente lavorativi. Nel capoluogo lombardo il rapper comincia a lavorare al suo primo disco, Aspettando Orange County, uscito ufficialmente 15 ottobre 2015. Seguono diversi altri prodotti, tra cui il successivo Orange County Mixtape, una raccolta di 21 brani in cui Tedua collabora con altri grandi artisti, tra cui Sfera Ebbasta, Ghali, Rkomi, Izi e Vaz Tè.

I successi continuano e Tedua ottiene anche il disco di platino per il suo Orange County California, con una vendita pari a 50 mila copie.

Una carriera che prosegue a gonfie vele e che vede Tedua pubblicare nuovi singoli e nuovi dischi, tutti particolarmente apprezzati. Si ricordano, a tale proposito: La legge del più forte, Burnout, Mowgli e tanti altri. Tedua collabora con altri artisti e aggiunge sempre più esperienze alla sua carriera già ben avviata.

Nel 2021 esce l’EP Don’t Panic, contenente 7 brani.

Nel 2022, invece, Tedua diventa anche attore: è infatti tra i protagonisti del documentario La nuova scuola genovese di Claudio Cabona, ma appare anche nel film L’ombra di Caravaggio di Michele Placido. Sempre nel 2022 pubblica il suo nuovo singolo Lo-fi for U, mentre è del 2023 la sua ultima collaborazione con Thasup nel singolo Dimmi che c’è.

Nel 2023 Tedua torna sul palco con La Divina Commedia Tour con tre date.

La vita privata del rapper Tedua

Sulla vita privata del rapper non si hanno particolari informazioni. Sui social media Tedua è seguitissimo: il suo profilo Instagram (@tedua_wildbandana) conta ben 1,1 milioni di follower, per un totale di 52 post pubblicati. Basta scorrere il suo feed per notare che i suoi contenuti sono soprattutto collegati alla musica e non trapelano informazioni su un’eventuale situazione sentimentale.

In passato Tedua ha avuto una relazione con Cecilia Montaruli, di professione attrice, ma la relazione ha purtroppo vita breve. Sono anche girate voci riguardo una presunta relazione con l’influencer e tiktoker Alessia Lanza (classe 2000). I due sono stati visti insieme diverse volte e la stessa Lanza non avrebbe smentito tali voci.