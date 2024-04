Un’anima camaleontica e una voce che conquista. Elodie incanta con la sua musica ma anche con il suo stile sempre originale. Audace nella scelta dei look, la giovane artista non ha mai paura di osare. Recentemente, ha riportato in vita i jeans strappati, dimostrando che sono ancora un must have nel guardaroba di ogni donna. A confermarlo è uno dei suoi ultimi look, dove sfoggia un meraviglioso modello che tutte noi dovremmo avere.

Elodie rilancia la tendenza dei jeans stappati

Dopo il clamoroso successo del suo tour nei palazzetti, Elodie ha deciso di prendersi una breve pausa dalla musica per dedicarsi a nuovi progetti. Ma sembra proprio che non riesca a stare lontana dal palcoscenico! Durante i concerti dei Club Dogo a Milano, al Forum di Asiago, la cantante si è infatti esibita live in un duetto, dove ha sorpreso il pubblico con un look a dir poco straordinario. Di solito conosciuta per i suoi look accattivanti e sensuali, come minigonne, spacchi vertiginosi o scollature audaci, questa volta Elodie ha preferito un look più casual ma altrettanto glam. Ha indossato un completo con jeans oversize e top metallico senza maniche tempestato di micro cristalli. Ai piedi, i suoi immancabili tacchi a spillo. Ma ad aver conquistato il pubblico sono stati proprio i jeans. La cantante ha scelto un modello appartenente alla collezione Autunno-Inverno 2024/25 della maison Versace. Un paio di jeans oversize, a vita bassa, con strappi sulle ginocchia e decori scintillanti.

Elodie ci insegna come indossare i jeans strappati

Grazie alla loro praticità e versatilità, i jeans strappati si adattano facilmente a ogni occasione. Per un look casual, possono essere abbinati a una semplice t-shirt bianca e delle sneakers. Se desideri un outfit più elegante, puoi optare per una camicia di seta, un blazer e un paio di stivaletti o sandali con il tacco. Per un look sportivo, invece, si sposano perfettamente con una maglia a stampa oversize e scarpe da ginnastica. Non dimenticare poi gli accessori: gioielli, borse, capelli, per creare un look armonioso e alla moda. Dai modelli con tagli ampi o sottili, ai modelli con dettagli audaci come borchie e strass, una cosa è certa: i jeans strappati indossati da Elodie sono la tendenza che ogni donna dovrebbe seguire!

GLI ARTICOLIO PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Il corsetto conquista ogni donna: nero o bianco basta che sia elegante | DonneMagazine.it

Le scarpe di tendenza per la primavera-estate 2024 da indossare ad aprile | DonneMagazine.it