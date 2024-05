Le unghie di Hailey Bieber continuano a dettare tendenza. Dopo le famosissime glazed donut nails, trionfano le pink jelly nails. Un’esplosione di semplicità, eleganza e dolcezza. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla manicure da non perdere quest’estate.

Pink jelly nails, spopola la manicure lanciata da Hailey Bieber

Hailey Bieber, celebre per lanciare mode e trend attraverso i social media con oltre 50 milioni di follower, ha recentemente presentato una nuova tendenza per le unghie. Sul profilo del suo marchio beauty Rhode, ha condiviso un video mostrando le sue pink jelly nails. Questa innovativa manicure, ispirata agli anni ’90, dona alle unghie un aspetto simile a quello di una gelatina, con un effetto semitrasparente e leggermente colorato. L’effetto finale, infatti, ricorda proprio quello di una caramella gommosa.

Pink jelly nails, come realizzare la manicure lanciata da Hailey Bieber

Ma come realizzarla? Con i giusti suggerimenti e prodotti chiave, è possibile creare le pink jelly nails comodamente da casa. Ecco tutti i passaggi da seguire:

Pulizia delle unghie

Prima di tutto, è fondamentale iniziare con una buona pulizia delle unghie. Questo include rimuovere eventuali residui di smalto precedente, spingere delicatamente le cuticole per una base uniforme e limare le unghie per ottenere la forma desiderata. Adatta a qualsiasi lunghezza, questa manicure si abbina al meglio con unghie a mandorla o a stiletto.

Creazione dell’effetto gelatinoso

Per creare l’effetto gelatinoso caratteristico, il primo passo è mescolare lo smalto rosa con uno trasparente per creare la tonalità adatta. Successivamente, occorre applicare una base coat per garantire una maggiore aderenza dello smalto e una maggiore durata della manicure. Una volta applicata la base, è il momento di stendere la miscela creata in precedenza sulle unghie, assicurandosi di coprire uniformemente l’intera superfice.

Finitura e sigillatura Per completare la manicure, la fase di finitura e sigillatura è importantissima. Dopo aver applicato lo smalto, occorre attendere la completa asciugatura. Successivamente, è necessario applicare un top coat trasparente. Questo strato finale non solo conferisce un aspetto lucido e brillante alla manicure, ma aiuta anche a proteggere lo smalto e prolungarne la durata.

Dunque, cosa aspetti? Prova anche tu! Non perdere l’occasione di sperimentare il fascino delle pink jelly nails di Hailey Bieber. Una nail art fresca, romantica e raffinata. Aggiungi un tocco di originalità alla tua estate con la manicure del momento.

