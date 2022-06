La moda dei tatuaggi è una di quelle cose che probabilmente non cesserà mai di esistere. Lo conferma l’enorme quantità di persone che, ogni anno, mese, settimana e giorno, decide di affidarsi a mani esperte per farsi uno (o più, in realtà) tatuaggi.

Ci sono persone che li amano piccoli, delicati e sparsi in tutto il corpo (anche in posti super nascosti, quasi da dimenticarsi di averli), mentre altre persone prediligono disegni molto più grandi ed elaborati, da occupare addirittura intere parti del corpo come la schiena, braccia, cosce e così via.

Anche il colore è un elemento predominante, ma comunque molto soggettivo: c’è chi ama il bianco e nero e chi, al contrario, si lascia travolgere dalle mille sfumature del colore, per un risultato ancora più evidente e fuori dalle righe!

C’è da dire che, in ogni caso, i tatuaggi possono essere considerati a tutti gli effetti vere e proprie opere d’arte.

E dentro questa moda sempre più diffusa, potevano i vip rimanere fuori? Assolutamente no.

Infatti, sono anche le celebrità a tuffarsi nel mondo creativo dei tattoos, talvolta con disegni anche abbastanza stravaganti e, se così si può dire, strani.

Alcuni tatuaggi “strani” delle celebrità internazionali

Ogni persona è libera di scegliere come costruire la propria personalità e il proprio stile; c’è chi lo fa con un taglio di capelli particolare, c’è chi punta tutto sull’abbigliamento e c’è anche chi fa tutte queste cose insieme.

Un altro aspetto molto eccentrico, utilizzato soprattutto dai vip per rendersi anche riconoscibili e unici, è proprio quello dei tatuaggi.

Ad esempio, la modella Cara Delevingne, oltre per la professionalità come top model e anche attrice, è conosciuta anche per la numerosa quantità di tattoos che ha sul corpo. Uno dei più strani è da considerarsi, in tutto e per tutto, quello raffigurante due occhi in bianco e nero (con tanto di ciglia e dettagli realistici) che ha esattamente dietro la nuca. Una sorta di “doppi occhi” a cui nulla sfugge e tutto guardano: inquietante? Per molti sì, ma sicuramente un’idea assai originale!

Anche Miley Cyrus sa qualcosa in fatto di stravaganza e originalità; la showgirl, infatti, conosciuta per il suo stile eccentrico e provocatorio, fa parlare di sé anche attraverso – e grazie – il suo corpo tatuato. Tra i vari disegni presenti in qua e in là sulla sua pelle, ce ne sono un paio alquanto bizzarri: primo tra tutti, un vasetto di “vegemite” (una salsa salata da spalmare sul pane) tatuato dietro il braccio. Pare che sia dedicato all’ex marito Liam Hemsworth, di origini australiane, proprio come la salsa. Il secondo strano tatuaggio, invece, è quello che raffigura un gattino (si vede il muso giallo striato) tatuato nell’interno del labbro inferiore: decisamente “fuori dagli schemi”.

Rimanendo in tema “felino”, la top model statunitense Kendal Jenner, sfoggia sempre all’interno del labbro inferiore un particolare tattoo: la scritta “meow” nel colore nero. La modella ha spontaneamente dichiarato che tale scelta è stata il risultato di una serata a New York abbastanza accesa, conclusasi all’interno di un negozio di tatuaggi. La parola? La prima che le è venuta in mente.

Non si può dire la stessa cosa su Paris Jackson la quale, oltre ai tatuaggi sulle braccia, ne sfoggia uno molto particolare e del tutto inusuale lungo tutto lo sterno. Questo, infatti, rappresenta i sette chakra che, nelle filosofie orientali, rappresentano i punti di energia del corpo umano. Una scelta molto coerente con la personalità della figlia del grande Michael Jackson, molto vicina ai temi della spiritualità e del mondo orientale.

Ma non è finita qui. Kelly Osburne, stilista e cantante inglese dai look super stravaganti, si è tatuata sul lato destro della nuca una parola molto profonda: “solidarity” – solidarietà. Il riferimento è rivolto ai diritti negati al mondo LGBTQIA+. Un messaggio chiaro e indelebile, letteralmente.

Tra le celebrità di sesso maschile, ricordiamo gli strani e inusuali tatuaggi del cantante Ed Sheeran. Il cantante, infatti, ha il braccio e il torace ricoperti di tattoos dai colori super sgargianti. Tra questi, poi, spicca anche la faccia di un Lego, mentre sul petto sfoggia un enorme leone colorato. Dulcis in fundo? Un orsacchiotto colorato sull’avambraccio destro.

I tatuaggi strani dei vip italiani

Anche tra le celebrità italiane si trovano tatuaggi strani e super particolari.

Primo tra tutti, Fabrizio Corona, il quale sfoggia da anni un corpo ricco di numerosi tatuaggi particolari. Un esempio? La scritta “Maurizio maestro mio” in onore del famoso conduttore televisivo Maurizio Costanzo.

Tra le donne, invece, non possiamo non nominare Chiara Ferragni; l’imprenditrice, infatti, ha cominciato a tatuarsi nel 2008 e da lì non si è mai più fermata. Si tratta di tatuaggi molto piccoli e delicati sparsi in tutto il corpo.

Tra i più recenti risale quello dedicato al figlio Leone: un angioletto con il suo viso proprio sulla mano destra.