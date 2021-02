Con un ingresso nel mondo della musica non proprio semplice, Ed Sheeran può vantare ora un grande seguito e successo internazionale. Scopriamo il suo percorso artistico dagli inizi.

Chi è Ed Sheeran

Edward Christopher Sheeran (Halifax, 17 febbraio 1991) è un cantautore britannico.

Cresce con il padre curatore d’arte e la madre designer di gioielli a Hebden Bridge per poi trasferirsi a Framlingham. Si appassiona presto al mondo della musica e inizia a suonare la chitarra e scrivere canzoni, un talento che condivide con il fratello Matthew.

All’età di 14 anni inizia a registrare il primo album che viene lanciato con la canzone “The Orange Room EP” seguito negli anni successivi da altri due dischi. Deve però attendere ancora qualche anno prima di raggiungere la vetta delle classifiche.

L’inizio del successo e il grande album

Per riuscire ad ottenere più visibilità si trasferisce a Londra dove suona in piccoli locali i suoi inediti pubblicati negli anni.

Qui riesce a conoscere alcuni artisti famosi come Just Jack e il rapper Example che lo chiamano in tour con lui. Decide successivamente di partire per Los Angeles dove tenta nuovamente di farsi notare e qui conosce Jamie Foxx con cui incide dei pezzi.

Viene invitato nel 2011 ad un programma televisivo inglese in cui suona “The A Team”, il suo primo grande successo internazionale. Con questa canzone raggiunge posizioni altissime delle classifiche e lo stesso si ripete con tutto l’album. Inizia inoltre a scrivere pezzi insieme ad artisti importanti come Taylor Swift o Gli One Direction e questo gli permette di accrescere la sua fama.

La fama internazionale e i nuovi record

Con l’uscita del successivo album nel 2014 il suo successo è ormai consolidato a livello internazionale. Viene chiamato come ospite in diversi talent show e programmi televisivi stranieri e si esibisce con le sue amate ballate pop. Quest ultimo album, “X” ottiene inoltre ben due candidature ai Grammy Awards del 2015 con la nomina di miglior album dell’anno e miglior “Pop Vocal Album”.

Dopo un breve periodo di pausa torna in scena nel 2017 con alcuni pezzi che diventano hit mondiali, come nel caso di “Shape of You”. Realizza inoltre numerose collaborazioni e supera il record di streaming globali giornalieri, titolo che fino a quel momento deteneva Mariah Carey.