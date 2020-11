Miley Cyrus è una celebrity che negli anni ha fatto molto parlare di sè. Dopo un’infanzia sotto i riflettori come brava ragazza, decide di lasciarsi andare ed esprimersi senza seguire per forza dei costrutti sociali. Si è infatti dichiarata pansessuale, ignorando le numerose chiacchiere sulla storia tra lei e Liam Hemsworth, lasciato per la blogger Kaitlyn Parker.

Chi è Miley Cyrus

Miley Ray Cyrus, all’anagrafe Destiny Hope Cyrus (Franklin, 23 novembre 1992), è una cantautrice e attrice statunitense. Cresce con il padre cantante country Billy Ray Cyrus, la mamma Tish,i due fratelli minori Braison e Noah e i fratellastri Brandi e Trace. I genitori decidono di chiamarla Destiny Hope, ma iniziano presto a soprannominarla “smiley”, abbreviato in Miley.

All’età di otto anni si trasferisce a Toronto e qui inizia a studiare canto e recitazione prendendo parte a piccoli ruoli in “Doc” e “Big Fish” di Tim Burton. Pochi anni dopo partecipa ai provini della serie tv “Hannah Montana” per il ruolo della migliore amica Lily Truscott, per poi in realtà ottenere il ruolo di Chloe, che mantiene il suo nome diventando Miley Stweart.

L’arrivo del successo con “Hannah Montana”

La serie debutta su Disney Chanel ottenendo grandissimo successo e rendendo Miley una “teen idol”. Oltre ad essere la serie con audience più alto del canale, è anche la prima a produrre musica, film e telefilm all’interno della compagnia Disney. La sigla del telefilm per esempio viene registrata da lei e pubblicata come singolo con il nome di “The Best of Both Worlds” che insieme ad altre otto tracce compone il suo primo disco.

La seconda stagione raddoppia i successi e porta con se un nuovo album che come il precedente raggiunge la top 200 di Billboard e viene certificato tre volte disco di platino.

Alla fine del 2007 inizia anche il suo primo tour con tre band di supporto: Jonas Brothers, Aly&Aj e le Everlife. L’anno successivo decide di incidere un nuovo album, questa volta con il suo nome. Questo debutta in prima posizione e il suo singolo 7Things raggiunge la non posizione della Billboard Hot 100.

La carriera musicale e i tour mondiali

A partire dal 29 aprile 2011 la Cyrus gira il Sud America e l’Australi per il tour “Gypsy Heart”. A maggio dell’anno successivo in occasione dei Billboard Music Awards annuncia il singolo di lancio “We Can’t Stop” per il nuovo album. La canzone registra notevole successo mondiale così viene lanciato un secondo singolo “Wrecking Ball”. L’uscita dell’album “Bangerz” fa molto discutere perchè sia nelle esibizioni live che nei video dei singoli la cantante si mostra più libera e disinibita, alludendo in alcuni momenti a pose sessuali.

Il successo di questa nuova Miley crea divisioni, ma è sicuro che la sua fama nel frattempo cresce anche tra i più adulti e i meno interessati. Infatti nella prima settimana vende oltre 270 000 copie e si posizione al primo posto della Billboard 200.

Dopo anni divisa tra il cinema e momenti di spazio personale torna nel 2017 con il sesto album “Younger Now” che promuove attraverso un tour e il singolo “Inspired” scritto a supporto della comunità LGBTQ+. Il 27 novembre 2020 è prevista l’uscita dell’album “Plastic Heart” in cui c’è una collaborazione con Dua Lipa, Billy Idol e Joan Jett.