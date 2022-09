Sonia Bruganelli ha già conosciuto Giaele in un altro format: il video torna in auge grazie ai fan.

Nell’ultima puntata del GF Vip, Sonia Bruganelli ha attaccato duramente Sofia Giaele De Donà perché non crede nel suo matrimonio. Discussioni legate al reality a parte, l’opinionista ha già conosciuto la Vippona qualche anno fa, ma molto probabilmente non lo ricorda. La moglie di Paolo Bonolis ha avuto a che fare con lei durante uno scherzo de Le Iene.

Sonia e Giaele nello scherzo de Le Iene

Sul finire del 2021, Le Iene hanno organizzato un brutto scherzo ai danni di Sonia. Gli inviati del programma di Parenti le hanno fatto credere che suo figlio Davide faceva finti casting per Avanti un altro con il solo scopo di importunare le ragazze. La Bruganelli, ovviamente, è andata su tutte le furie. Nel bel mezzo della burla è apparsa proprio Giaele, che interpretava una delle donzelle che erano cadute nel tranello del pargolo.

Sonia ha dimenticato Giaele

Nello scherzo de Le Iene, Giaele indossa un completino intimo, per cui Sonia potrebbe anche non averla riconosciuta. Allo stesso tempo, potrebbe tranquillamente averla dimenticata. Molto probabilmente, adesso che il video della burla è tornato in auge, la Bruganelli capirà anche il motivo per cui la Vippona non le è mai stata molto simpatica.