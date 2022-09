Sofia Giaele De Donà: chi è, vita privata e carriera

Sofia Giaele De Donà fa parte del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Cerchiamo di conoscere meglio questa giovanissima nuova protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sofia Giaele De Donà: chi è?

Sofia Giaele De Donà è un nome già conosciuto nel mondo dello spettacolo.

La giovane è pronta per varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip, per questa settima edizione, che inizierà oggi, lunedì 19 settembre. Sofia Giaele De Donà è nata a Conegliano Veneto il 13 ottobre 1998, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Ha 23 anni ma è già riuscita a farsi conoscere nel mondo della televisione. Sulla sua infanzia non si hanno informazioni particolari, tranne che ha vissuto a Milano, dove ha frequentato gli studi e dove st lavorando.

Si è trasferita nella città di Milano a soli 15 anni, per seguire il suo sogno di diventare una modella. Ha frequentato il corso di Fashion Business presso l’Accademia del Lusso. La 23enne è fidanzata da circa 4 anni con un ragazzo americano con cui da tempo si è trasferita a Los Angeles. Ci sono notizie diverse riguardo la sua vita sentimentale. Si dice che si sia sposata in Messico, ma non è chiaro se il marito sia lo storico fidanzato americano oppure un ingegnere aerospaziale di 42 anni con cui ha avuto una relazione.

Sofia è una grande appassionata di tatuaggi e ne possiede diversi in varie parti del corpo, tra cui una scritta sulla nuca. È una star dei social network. Su Instagram vanta oltre 100 mila followers ed è molto seguita. Con i suoi fan condivide scatti molto belli e sensuali, shooting fotografici e anche momenti della sua vita quotidiana. Ha diversi hobby, ma sicuramente la sua passione più grande è per i viaggi. Adora girare il mondo ed è sempre in cerca di posti nuovi da visitare. Ama moltissimo anche gli animali ed è molto legata al suo bellissimo cagnolino.

Sofia Giaele De Donà: la sua carriera

La carriera di Sofia Giaele De Donà è iniziata molto presto, quando aveva circa 15 anni. A quei tempi ha iniziato la sua attività da modella per poi diventare anche un’imprenditrice e una influencer. Il suo nome è molto conosciuto perché ha preso parte al reality “Ti spedisco in convento”, in onda su Real Time. La sua decisione di prendere parte a questo format nasce dal fatto che voleva mettersi alla prova, come lei stessa ha dichiarato in un’intervista. Lo scopo principale della 23enne era quello di riuscire a smussare alcuni lati del suo carattere e abbandonare qualche abitudine che non le piaceva. Dopo il reality è diventata famosa e ha deciso di aprire una propria casa di moda e un suo brand “SGDD BRAND”, nato nel 2021. In seguito ha fondato un marchio dedicato alle donne musulmane, a cui ha dedicato una linea di Hijab. Ora sta per affrontare un’avventura davvero speciale e molto importante per la sua carriera. Entrare nella casa del Grande Fratello Vip le regalerà una grande visibilità e probabilmente le permetterà di fare ulteriormente i conti con il suo carattere, proprio come è accaduto nel precedente reality.