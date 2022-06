Sonia Bruganelli è nota soprattutto per essere la moglie di Paolo Bonolis. Di professione produttrice, gestisce la società SDL2005. Pronta a diventare opinionista del Grande Fratello Vip 6 accanto ad Adriana Volpe, cos’altro sappiamo sul suo conto?

Sonia Bruganelli, chi è: la biografia

Classe 1974, Sonia Bruganelli nasce il 20 febbraio a Roma. Laureata in Scienze della comunicazione, è famosa specialmente per essere la moglie di Paolo Bonolis. In realtà, è una produttrice. E’ lei, infatti, che giuda la società SDL2005, quella che si occupa dei casting televisivi di molti programmi Mediaset, tra cui anche Avanti un altro. Inoltre, Sonia è la mente del marchio Adele Virgi e conduce I libri di Sonia, programma in onda su Tim Vision in cui intervista gli autori.

La Bruganelli ha un tatuaggio che rappresenta Minnie, la fidanzata di Topolino, sul collo di un piede. Per sua stessa ammissione, non ama le soprese perché preferisce avere il controllo di ogni cosa.

Sonia Bruganelli, chi è: la vita privata

Per quel che riguarda la vita privata, come già sottolineato, Sonia Bruganelli è sposata con Paolo Bonolis. Si sono conosciuti nel 1997, mentre lei faceva le telepromozioni per pagarsi l’università, e si sono sposati nel 2002.

Insieme hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. La primogenita, alla nascita, ha avuto alcune complicazioni cardiache ed è stata subito operata. L’intervento le ha causato diversi problemi motori, contro i quali Silvia combatte ancora oggi. In un’intervista a Domenica Live, Sonia ha dichiarato:

“Io la vedevo così piccola con tutti quei tubicini e avevo paura persino a toccarla, ad allattarla. E poi mi sentivo in colpa per questo. Temevamo che non potesse camminare o muoversi. (…) Con Paolo ha un rapporto splendido, lei non ha filtri e dice sempre quello che pensa”.

E’ per questo che la Bruganelli ha vissuto un periodo molto difficile. Non riusciva ad avere un rapporto con Silvia, tanto che Paolo ha vestito i panni di “mammo” ed è stato molto più amorevole di lei. Come raccontato in diverse interviste, in seguito Sonia ha capito che la sua adorata bambina era il regalo più bello che potesse desiderare.

Sonia Bruganelli, chi è: l’esperienza al GF Vip 6

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vivono a Roma, con tutta la loro splendida famiglia. Precisamente, hanno una bellissima villa nel quartiere Lungo Tevere Flaminio, zona molto amata dai Vip. Finita spesso al centro delle critiche per il modo di ostentare la sua ricchezza, la produttrice ha sempre replicato a tono. In una intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato:

“Tutti hanno piacere a mostrare le cose belle. (…) Ho il privilegio di fare una vita più comoda e la mia vita è anche questa. Se facessi vedere solo che cucino o vado a far la spesa sarei molto più falsa”.

Come sottolineato più volte, le critiche non le interessano ed è anche per questo che ha accettato con entusiasmo di diventare opinionista del GF Vip 6.