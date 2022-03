A La Pupa e il Secchione Show, dove riveste il ruolo di giurata, Soleil Sorge ha rincontrato Gianmarco Onestini, fratello dell’ex fidanzato Luca. I due sono stati rivali per molto tempo, tanto che si sono lanciati pesanti frecciatine, e adesso l’influencer italo-americana ha fatto una confessione interessante su di lui.

Soleil Sorge su Gianmarco Onestini

Soleil Sorge e Gianmarco Onestini, per un certo periodo della loro vita, sono stati grandi amici. Lei era la fidanzata di Luca, fratello del ragazzo, e il loro rapporto era ottimo. Poi, quando l’influencer italo-americana l’ha tradito e mollato in diretta tv al GF Vip, il legame si è sgretolato. Gianmarco l’ha attaccata senza mezzi termini e lei non ha incassato in silenzio. A distanza di qualche anno da quel momento, Soleil e l’ex cognato si sono rincontrati a La Pupa e il Secchione Show.

Lei riveste il ruolo di giurata, mentre Onestini è un concorrente. Le parole che la Sorge ha riservato al ragazzo hanno sorpreso tutti, fan e non.

Le parole di Soleil Sorge

Intervistata dal settimanale Chi, Soleil ha così parlato di Gianmarco:

“Io, invece, sono contenta di vederlo. Lo giudicherò come tutti gli altri concorrenti e so che ci tiene molto a mettersi in gioco. Quindi sono pronta a dargli l’opportunità che cerca da anni. Sono stata la prima a spingerlo nel mondo dello spettacolo, dovrebbe essermi grato“.

Come al solito, la Sorge si sente una Vip in tutto e per tutto. Forse ha dimenticato che Gianmarco, negli anni, si è creato un suo spazio in televisione e, di certo, ha più esperienza di lei. Le partecipazioni di Onestini ai reality, infatti, non si contano.

Soleil inquadrata da Luca Onestini

In tutto ciò, i fan di Soleil hanno notato un altro dettaglio interessante. Nel corso dell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, Luca Onestini era in studio e tra le sue Instagram Stories compare proprio la Sorge. L’ex tronista l’ha inquadrata per sbaglio oppure l’ha fatto di proposito? Ci potrebbe essere un riavvicinamento? Non possiamo saperlo, ma il famoso fidanzato dell’influencer italo-americana sembra essere sparito dai radar.