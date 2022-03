Dopo l’avventura al GF Vip, Soleil Sorge si è lanciata in un altro progetto televisivo importante, ovvero La Pupa e il Secchione Show. Barbara D’Urso l’ha fortemente voluta al suo fianco e lei non si è di certo tirata indietro.

In tutto ciò, che fine ha fatto il fidanzato Carlo?

Soleil Sorge: che fine ha fatto il fidanzato?

Durante la sua permanenza nella casa del GF Vip, Soleil Sorge ha sempre parlato del fidanzato Carlo. Magari l’ha fatto tra un bacio ad Alex Belli ed uno a Delia Duran, ma ha ribadito in ogni circostanza di avere una persona fuori dal gioco. Uscita dal reality si è subito gettata a capofitto ne La Pupa e il Secchione Show, per cui la domanda nasce sponatena: che fine ha fatto il compagno? Intervistasta dal settimanale Chi, Soleil ha ammesso di aver rivisto Carlo, questo il nome del fortunato, ma ha fatto un discorso contraddittorio e fumoso.

Soleil e Carlo sono ancora una coppia?

La Sorge ha dichiarato:

“Mi dispiace che sia stata coinvolta una persona seria. Non volevo, è stato inevitabile e c’è stata una caccia all’uomo. I miei sentimenti sono gli stessi di quando sono entrata. Uscendo dalla Casa non sapevo cosa avessi dentro, perché il tempo cambia le cose. Ma, quando ci siamo rivisti e sentiti con Carlo, in quel momento è stato come tirare fuori dal congelatore il mio gelato preferito per assaporarne di nuovo quel gusto”.

Da queste prime parole, si coglie che la relazione è ancora in piedi. Eppure, le successive esclamazioni della Sorge sembrano far crollarte questa certezza.

Soleil Sorge è single

Soleil, lanciando un enigma in stile Alex Belli, ha dichiarato:

“Adesso la mia vita privata è molto legata a quella pubblica, è il momento in cui mi devo concentrare sul lavoro“.

Che significa? Se dovessimo basarci sulle parole, pare che la Sorge sia tornata single. Considerando, però, che per per mesi Soleil ha parlato di amore con Belli, nulla è certo. Com’è stato approdare in tv dopo un giorno dalla fine del GF Vip? Ha ammesso: