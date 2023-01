La seconda stagione di Sexify sta per arrivare su Netflix: Natalia, Paulina e Monika continueranno il loro lavoro per migliorare (e forse ampliare) la loro applicazione dedicata al sesso.

Che cosa accadrà in Sexify 2? Scopriamo insieme le principali anticipazioni.

Sexify 2: la trama della seconda stagione

Avevamo lasciato Natalia, Paulina e Monika in uno stato di delusione per avere perso il tanto atteso concorso universitario. La loro applicazione dedicata al sesso e in particolare all’orgasmo femminile era secondo loro meritevole di vincere, ma purtroppo le cose non sono andate come speravano.

Tuttavia, nonostante il forte dispiacere, le tre amiche non si danno per vinte e vogliono continuare a lavorare al progetto a tutti i costi.

Grazie alla passione che le accomuna e il forte desiderio sia di cambiare la percezione del sesso, sia di aiutare le proprie coetanee a conoscere e a sentire il proprio corpo, Natalia, Paulina e Monika puntano in alto.

Il trailer della seconda stagione (disponibile su Netflix), ci mostra una vera e propria evoluzione del progetto dopo la sconfitta del concorso. Il duro lavoro sarà ripagato e potrebbe nascere anche una nuova applicazione, questa volta dedicata interamente agli uomini.

Naturalmente non mancheranno colpi di scena, attimi di difficoltà e paura di non farcela: «Non sarei niente senza app» – dice una delle protagoniste, a dimostrazione di quanto, una semplice applicazione, sia in grado di offrire un importante aiuto alle persone e al loro rapporto con il sesso.

Sexify 2 è un contenuto fresco, giovanile e assolutamente contemporaneo; non solo adolescenti e battute ironiche, ma un vero e proprio progetto di educazione sessuale, spesso sottovalutata in società.

Quando esce Sexify 2 e dove vederla?

La seconda stagione di Sexify uscirà ufficialmente l’11 gennaio 2023. L’attesa può definirsi conclusa e finalmente il pubblico potrà godere dei nuovi episodi.

Come per la prima stagione, anche la seconda approderà su Netflix, dunque sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per accedere al contenuto citato, oltre che a tutto il resto del catalogo della piattaforma.

Quanti episodi ha la seconda stagione di Sexify?

Il primo capitolo di Sexify conta un totale di 8 episodi. Sebbene ancora non sia stato reso noto il numero delle puntate della seconda stagione, si presume che anch’essa si aggirerà attorno a quei numeri. Si pensa anche che, se non saranno effettivamente 8, Sexify 2 potrebbe contarne o 6 o 10: non ci resta che aspettare l’11 gennaio 2023, quando finalmente cliccheremo su Play.

Chi sono le protagoniste di Sexify 2?

Proprio come nella prima stagione, anche nel secondo capitolo le protagoniste sono sempre le stesse: Natalia, Paulina e Monika. Esteticamente diverse e con vite assolutamente opposte, le tre adolescenti si ritrovano a condividere gli stessi pensieri e le stesse esigenze. Le attrici che interpretato le tre amiche sono rispettivamente: Aleksandra Skraba (Natalia), Maria Soboncinska (Paulina) e Sandra Drzymalska (Monika).

Il cast dell serie-tv Netflix è composto da attori e da attrici polacchi/e giovanissimi/e. Sexify si rivolge infatti principalmente ai giovani, sebbene le tematiche proposte interessino chiunque.