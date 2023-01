Se siete rimasti piacevolmente sorpresi dalla prima stagione di Sexify, sappiate che il mese di gennaio 2023 vi regalerà una seconda stagione tutta da scoprire. Natalia, Paulina e Monika tornano a parlare di sesso, di orgasmi femminili (e maschili) e di applicazioni: Sexify 2 sta per arrivare.

Sexify 2: il cast della seconda stagione

Nella prima stagione abbiamo visto un cast giovane e frizzante; gli attori e le attrici di Sexify sono infatti tutti giovani adolescenti e sono di nazionalità polacca. Per quanto riguarda il cast della seconda stagione, si presume che il team attoriale rimanga più o meno il medesimo, ma ci saranno sicuramente nuovi personaggi, come si evince dal trailer lanciato da Netflix.

Ecco i nomi di chi ha recitato nella prima stagione di Sexify e che, con altissime probabilità, rivedremo anche nel secondo capitolo:

Aleksandra Skraba è Natalia;

è Natalia; Maria Soboncinska è Paulina;

è Paulina; Sandra Drzymalska è Monika;

è Monika; Piotr Pacek è Mariusz;

Kamill Wodka è Rafal Kripol;

Bartosz Gelner è Konrad;

Wojciech Solarz è Krynicki;

Sebastian Stankiewicz è Jabba;

Jan Wieteska è Adam;

Magda Graziowska è Lilith;

Malgorzata Foremniak è Joanna;

Cezary Pazura è Marek;

Zbigniev Zamachowski è Dziekan;

Ewa Szykulska è Portierka;

Marcin Bubolka è Grzegorz;

Nadim Suleiman è Matteo

Non si conoscono ancora i nomi dei nuovi personaggi, dunque scopriremo tutto una volta uscita la nuova stagione,

Quando esce la nuova stagione di Sexify e dove vederla?

Sexify 2 sta ufficialmente per fare il suo ingresso: la data da segnare in calendario è l’11 gennaio 2023. Il nuovo anno comincia con un nuovo e interessante catalogo: ma dove vedere la serie? Come per il caso della prima stagione, anche Sexify 2 andrà in onda in esclusiva su Netflix, quindi viene da sé che solamente coloro che sono in possesso di un abbonamento potranno accedere al contenuto in questione.

La piattaforma streaming offre la possibilità di scegliere tra diverse opzioni e tra diversi piani tariffari. Ci si basa sulla quantità di schermi coinvolti e sul tipo di pagamento, che può avvenire sia mensilmente, sia annualmente. L’utente sceglierà l’opzione più adatta alle sue esigenze e possibilità, al resto ci penserà Netflix.

Di che cosa parla Sexify 2?

Il nuovo capitolo della serie polacca continua a raccontare le avventure delle tre amiche alle prese con la tecnologia. Dopo la delusione provata per avere perso il tanto atteso concorso universitario, Natalia, Paulina e Monika decidono di non abbandonare il progetto: voglio che la loro applicazione sul sesso diventi qualcosa di grande.

Determinate a realizzare i loro obiettivi, le tre amiche continuano a lavorare sodo all’app, fino ad arrivare persino a crearne una dedicata solo ed esclusivamente ai maschi. Tra conquiste, coraggio e non poche difficoltà, Natalia, Paulina e Monika, riusciranno a sfondare le porte del successo? Non ci resta che aspettare l’11 gennaio 2023 per scoprirlo.

Sexify è una serie-tv polacca che punta a informare, oltre che intrattenere: il sesso molto spesso è un argomento tabù e il progetto mira anche a liberarsi dagli stereotipi e a fare conoscere, in modo giovane e leggero, tanti aspetti della sessualità femminile e maschile.