Il 2023 si preannuncia un anno ricco di novità e di altrettante emozioni per gli amanti delle serie-tv.

Scopriamo insieme tutte le serie-tv in arrivo nel 2023.

Le serie-tv Rai del 2023

I canali Rai hanno in serbo numerose novità per il nuovo anno; a partire da gennaio 2023 torneranno infatti le fiction, il fiore all’occhiello della Rai.

L’8 gennaio 2023 il pubblico avrà l’occasione di godere della seconda stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri. Il 9 gennaio 2023 arriva Il nostro generale con Sergio Castellitto nelle vesti del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L’11 gennaio 2023 è il turno de La porta rossa, che approderà sul piccolo schermo con la sua ultima stagione. Il 12 gennaio 2023 è invece il giorno della nuova stagione di Che Dio ci aiuti 7, stagione che segnerà ufficialmente l’uscita di Elena Sofia Ricci dal cast.

Blackout arriverà invece il 24 gennaio 2023, mentre Fernarda Wittgens (movie-fiction), arriverà il 25 gennaio 2023.

Oltre ai grandi ritorni ci saranno anche interessanti novità: è il caso di Fiori sopra l’inferno (in arrivo il 13 febbraio 2023), mentre il 15 febbraio 2023 sarà la volta della terza stagione di Mare Fuori. Altra novità sarà gli Angeli della notte, in arrivo sulla Rai il 19 febbraio 2023. A fine mese la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi tornerà a coinvolgere il pubblico, e con essa anche Sei donne, novità assoluta in casa Rai.

Per marzo 2023, infine, si aspetta la quinta stagione di Rocco Schiavone.

Le serie-tv Mediaset del 2023

Impossibile non cominciare con la nuova stagione di Fosca Innocenti 2, in arrivo su Canale 5 nei primi mesi del 2023. Stesso discorso anche per Il Patriarca, la nuova serie-tv diretta e interpretata da Claudio Amendola, di cui ancora non si conoscono i dettagli di uscita.

In arrivo anche L’anima Gemella con protagonista Daniele Lotti (volto già noto per la serie Un Passo dal cielo). La seconda stagione di Buongiorno, Mamma! probabilmente arriverà nel mese di aprile 2023, ma si attendono aggiornamenti.

Infine, dovrebbe arrivare anche la seconda stagione di Luce nei tuoi occhi, ma non è stata lanciata la data ufficiale: si attendono news.

Le serie-tv Sky del 2023

Tra le novità più attese di Sky compare The Last of Us, che il 16 gennaio 2023 farà il suo ingresso su Sky Atlantic con i primi episodi.

Insieme a lei anche Il Commissario Gamache – Misteri A Three Pines, Il Miniaturista (stagione 1, 11 gennaio 2023), Call My Agent (Sky Serie, 20 gennaio 2023), Litvinenko – Indagine Sulla Morte Di Un Dissidente (Stagione 1, Sky Atlantic, 25 gennaio 2023) e la tredicesima stagione di NCIS: LA (Stagione 13, Sky Investigation, 30 gennaio 2023).

Le serie-tv Netflix del 2023

Anche Netflix ha in serbo un grande aggiornamento seriale per il nuovo anno. Si parte con Caleidoscopio, miniserie in uscita il 4 gennaio 2023, a cui seguirà il giorno dopo la serie Madoff – Il mostro di Wall Street.

La seconda stagione di Copenhagen Cow-Boy arriva invece il 5 gennaio 2023, mentre la seconda stagione di Ginny & Georgia avrà il suo posto il 12 gennaio 2023, stessa data in cui uscirà anche la seconda stagione di Makanai.

In arrivo anche Vikings: Valhalla Stagione 2, di cui ancora però non si conosce la data ufficiale. La terza stagione di Sky Rojo arriva invece il 19 gennaio 2023,

Il 27 gennaio 2023 sarà il turno di That’s 90 Show, mentre di Lockwood & Co ancora non si conosce la data di uscita.

Le serie-tv Prime Video del 2023

Prime Video è un’altra piattaforma che regalerà tante sorprese nel nuovo anno. Si parte il 5 gennaio 2023 con il nuovo contenuto comico Sono Lillo, seguito il 6 gennaio 2023 da The Rig. Il 13 gennaio 2023 arriva invece sia la seconda stagione di Hunters, sia la seconda stagione della docu-serie The Test.

Il 20 gennaio 2023 sarà infine la volta della seconda stagione di La leggenda di Vox Machina.