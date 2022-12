Titoli Prime Video in uscita a gennaio 2023

La piattaforma Prime Video è pronta ad arricchire il suo catalogo con nuovi titoli per il nuovo anno. Gennaio 2023 sarà un mese ricco di nuove uscite, tra film e serie tv, tutte da non perdere.

Film in uscita su Prime Video a Gennaio 2023

Il nuovo anno è alle porte ed è il momento di qualche nuova uscita su Prime Video. Gennaio 2023 sarà un mese ricco di uscite molto interessanti sulla piattaforma, tutte da non perdere. Il repertorio di Prime Video continua a crescere. Da un lato, le produzioni creative e originali di film e serie tv, dall’altro nuovi arrivi che rendono le proposte del canale tra le più interessanti sul mercato. Amazon, gigante della vendita tramite e-commerce, sta spendendo moltissime energie e molto denaro nel proprio catalogo on demand, per soddisfare tutte le esigenze dei suoi utenti.

Vista la concorrenza spietata, la piattaforma è pronta ad aggiornarsi ancora una volta, con tantissime novità in arrivo nel primo mese del nuovo anno, tra film, documentari, show e serie tv. Dal 27 gennaio 2023 sarà disponibile un nuovo film da non perdere, con Jennifer Lopez e Josh Duhamel, dal titolo Un matrimonio esplosivo. Si tratta di uno dei titoli più attesi del momento. La commedia, diretta da Jason Moore, parla di Darcy, interpretata da Jennifer Lopez, e Tom, interpretato da Josh Duhamel, che riuniscono le loro rispettive famiglie, molto dolci ma anche pronte a dare giudizi su tutti.

Quando la coppia inizia ad avere qualche ripensamento sul proprio amore, le vite di tutti gli invitati al loro matrimonio saranno in pericolo. Cosa accadrà?

Serie tv in uscita su Prime Video a Gennaio 2023

Nel catalogo di Prime Video ci saranno anche molte nuove serie tv, alcune particolarmente attese e di vario genere. A partire dal 5 gennaio sarà disponibile la serie Sono Lillo, di genere comico. È stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e vede come protagonista il comico Lillo Petrolo. La serie presenta un cast particolarmente ricco di nomi molto amati, tra cui: Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi, Anna Bonaiuto, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti e Maccio Capatonda. Un cast stellare per risate assicurate. A partire dal 6 gennaio sarà disponibile la serie The Rig, di genere mistery thriller, creata da David Macpherson e diretta da John Strickland. Sei episodi che raccontano la storia di un equipaggio di una imbarcazione petrolifera Kinloch Bravo. La sopravvivenza sulla piattaforma è difficile ed è messa a dura prova da mareggiate e da un’inquietante nebbia che taglia ogni comunicazione con la terraferma, lasciando l’equipaggio immobile ed isolato nel Mare del Nord. Dal 13 gennaio il pubblico potrà seguire la seconda stagione della docuserie The Test, acclamata nella sezione dei documenti sportivi australiani. Una serie che mostrerà il lato intimo della squadra di cricket mentre si sforzano ad essere i migliori del mondo. Nella stessa data uscirà anche la serie tv Hunters, la sua seconda e ultima stagione. Una tra le serie più attese in assoluto. Al Pacino sarà il capo di una piccola equipe criminale che dovrà uccidere i nazisti nella New York degli anni ’70. Il gruppo di assassini cercherà in modo ossessivo Adolf Hitler, nel disperato tentativo di ucciderlo.