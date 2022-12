Netflix continua il suo aggiornamento e il 2023 attende di essere vissuto alla grande. Come ogni mese la piattaforma toglie alcuni titoli per lasciare spazio ad altri; il calendario si evolve e si rinnova.

Andiamo alla scoperta di tutti i titoli che usciranno a gennaio 2023.

Tutti i titoli in uscita su Netflix a gennaio 2023

Netflix propone una vasta scelta di contenuti, tra film, serie-tv, documentari e tutto ciò che possa coinvolgere il pubblico affezionato alla piattaforma. Andiamo a vedere tutti i contenuti che usciranno nel primo mese del nuovo anno, dividendoli in categoria per facilitare la lettura e l’organizzazione.

I film in uscita su Netflix a gennaio 2023

Mousa: 1 gennaio 2023;

The Raid 2: 1 gennaio 2023;

Vengo anch’io: 1 gennaio 2023;

Divorzio a Las Vegas: 1 gennaio 2023;

Tutta un’altra vita: 1 gennaio 2023;

How I Became a Gangster: 4 gennaio 2023;

10 Minutes Gone: 5 gennaio 2023;

Mars One: 5 gennaio 2023;

The Pale Blue Eyes – I delitti di Westpoint: 6 gennaio 2023;

Ruido – Una voce che non si spegne: 11 gennaio 2023;

Ofelia, amore e morte: 12 gennaio 2023;

Big Mack: Gangsters and Gold: 20 gennaio 2023;

You People: 27 gennaio 2023.

Le serie-tv in uscita su Netflix a gennaio 2023

Caleidoscopio (1a stagione): 1 gennaio 2023;

New Amsterdam (varie stagioni): 1 gennaio 2023;

La vita bugiarda degli adulti (stagione 1): 4 gennaio 2023;

Copenhagen Cow-Boy (stagione 1): 5 gennaio 2023;

Ginny & Georgia (stagione 2): 5 gennaio 2023;

Makanai (stagione 1): 12 gennaio 2023;

Vikings: Valhalla (stagione 2): 12 gennaio 2023;

Sky Rojo (stagione 3): 19 gennaio 2023;

That’s 90 Show (stagione 1): 19 gennaio 2023;

Against The Ropes (stagione 1): 25 gennaio 2023;

The Endless Night (stagione 1): 25 gennaio 2023;

Lockwood & Co (stagione 1): 27 gennaio 2023

Programmi e documentari in uscita su Netflix a gennaio 2023

Come bene saprete, Netflix non offre solo film e serie-tv, ma propone anche contenuti a stampo documentaristico e anche veri e propri programmi (reality show, talent etc.).

Tra le novità di gennaio 2023 ci sarà Mumbai Mafia: lotta alla criminalità, che uscirà in piattaforma il 6 gennaio 2023. Il documentario narra la storia della lotta verso una gang criminale indiana negli anni ’90.

Il 10 gennaio 2023 sarà il turno di Kai, l’autostoppista con l’accetta. Si tratta di un documentario true-crime che, se piace il genere, coinvolgerà dal primo secondo.

Infine, ma non per importanza, Netflix farà uscire a fine mese, il 31 gennaio 2023, un documentario (docu-film, per la precisione) interamente dedicato alla figura dell’iconica Pamela Anderson.

Netflix prevede un grande aggiornamento per il primo mese del 2023; per chi ha lasciato in sospeso una stagione, infatti, a gennaio 2023 ci sarà la possibilità di vederne il continuo. Non mancheranno le emozioni, così come non mancherà la voglia di scoprire nuove avventure e nuovi titoli, da vedere da soli o in compagnia di amici e famiglia.

Per potere accedere alla piattaforma streaming è necessario sottoscrivere un abbonamento e scegliere la tipologia migliore tra quelle proposte.