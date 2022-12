Luisa Ranieri ha dato ulteriore conferma di come la moda sia effettivamente circolare: i suoi pantaloni a zampa profumano di nostalgia anni ’70, ma sono tornati a risplendere tra le principali tendenze dell’autunno-inverno 2022-2023.

Luisa Ranieri e i pantaloni a zampa: ritorna la moda anni ’70

Il 22 dicembre 2022 Luisa Ranieri annunciava sul suo profilo Instagram il suo grande ritorno nei panni della tanto amata Lolita Lobosco, la cui terza stagione arriverà verso l’inizio del 2023. Per l’occasione l’attrice ha postato una foto in cui ha sfoggiato un outfit in perfetto stile anni ’70, dimostrando che la moda ha sì le sue epoche, ma può tornare a galla e diventare tendenza anche a distanza di anni.

Sopra una camicetta bordeaux in satin e un blazer lasciato aperto di una tonalità più accesa, ma è il sotto il pezzo forte dell’intero outfit. Luisa Ranieri, infatti, ha scelto un bel paio di pantaloni a zampa neri più aderenti sulle cosce e lasciati cadere dritti e larghi sul resto della gamba.

Uno stile semplice ma efficace per ogni occasione e contesto; i bell-bottoms riescono sempre a offrire all’outfit quel tocco vintage che non fa mai male e Luisa Ranieri, questo, lo ha capito alla grande. Molto semplici nella loro fattezza, i pantaloni a zampa conferiscono alla silhouette una linea sensuale e slanciata; sono dunque perfetti per regalare qualche centimetro in più.

Il look di Ranieri abbina capi semplici ma in sintonia gli uni con gli altri: l’idea è proprio quella di ispirarsi alla moda anni ’70, con le sue linee e i suoi tagli d’eccezione. I pantaloni a zampa, però, si prestano a numerosi altri abbinamenti e i modelli disponibili in commercio sono diversi: è importante trovare il giusto modello per sentirsi a proprio agio in tutto e per tutto.

Sul prezzo non abbiamo molte notizie: non conoscendo la marca ufficiale del modello scelto dall’attrice, è difficile risalire al prezzo. Tuttavia, in commercio esistono modelli di ogni marca e fascia di prezzo, perciò si tratta solo di trovare la soluzione più efficace al miglior prezzo.

Come abbinare i pantaloni a zampa di Luisa Ranieri?

L’attrice di Le indagini di Lolita Lobosco ha scelto un look semplice e casual, particolarmente adatto a un contesto da giorno e, nel suo caso, anche lavorativo. C’è da dire però che i pantaloni a zampa si prestano molto bene a ogni tipo di contesto ed evento, basta abbinarli ai giusti capi e il gioco è fatto.

Se cercate qualcosa di più elegante e volete allontanarvi dallo stile casual, ad esempio, i bell-bottoms possono essere facilmente abbinati a un paio di stivali col tacco, una bella camicetta in seta anche leggermente scollata e qualche accessorio per impreziosire il tutto. Il nero è il colore perfetto proprio perché abbinabile a qualsiasi capo, ma non si escludono modelli in jeans, uno degli evergreen per eccellenza quando si parla di moda anni ’70.

Che sia un aperitivo con le amiche, una riunione di lavoro o una cena elegante, i pantaloni a zampa riescono ad adattarsi alla perfezione a qualsiasi atmosfera e mood che vi sentite addosso: comodi e pratici da una parte, raffinati e sensuali dall’altra. La loro linea sinuosa mette in risalto le forme del corpo: provare per credere.

Luisa Ranieri dice sì all’ispirazione anni ’70 e lo fa con grandissimo stile.