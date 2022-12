Il primo episodio della nuova serie-tv The Last Of Us arriva in Italia il 23 gennaio 2023 su Sky Atlantic e durerà circa un'ora e venti minuti.

C’è tantissima in Italia per l’uscita della nuova serie The Last Of Us: il progetto arriverà su Sky Atlantic il 23 gennaio 2023.

Scopriamo insieme quanto durerà il primo episodio della nuova serie-tv.

The Last Of Us: la durata del primo episodio

HBO ha rivelato ufficialmente la durata del primo episodio di The Last Of Us, la serie-tv adattamenti televisivo dell’omonimo videogioco.

Stando alle dichiarazioni dell’azienda, quindi, pare che il primo episodio della serie-tv avrà una durata pari a 1 ora e 25 minuti.

La trama di The Last Of Us

Basata sull’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog, la storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna.

Il protagonista è Joel, un sopravvissuto molto in gamba, che viene incaricato di fare uscire Ellie, una ragazza adolescente di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza.

Per quanto il compito possa sembrare semplice, la missione si trasforma in un vero e proprio viaggio da incubo, a tratti straziante e brutale. I due, infatti, dovranno sopravvivere a pericoli e brutte situazioni, ma per farlo saranno costretti a dipendere l’uno dall’altra.

Quando esce The Last Of Us?

La serie ispirata al videogioco uscirà il 15 gennaio 2023 negli Stati Uniti, mentre in Italia uscirà il 23 gennaio 2023 su Sky Atlantic. Dopo tanta attesa e tanto hype, finalmente il pubblico avrà l’occasione di godersi un contenuto davvero coinvolgente.

La serie inizierà con il debutto del primo episodio, ma si ricorda che il numero di puntate totali sarà di nove.

Il cast di The Last Of Us

Ecco i volti del cast di The Last Of Us:

Pedro Pascal è Joel;

è Joel; Bella Ramsey è Ellie;

è Ellie; Gabriel Luna è Tommy;

Anna Torv è Tess;

Merle Dandridge è Marlene;

Nico Parker è Sarah;

Murrat Bartlett è Frank;

Nick Offerman è Bill;

Melanie Lynskey è Kathleen;

Storm Reid è Riley Abel;

Jeffrey Pierce è Perry;

Lamar Johnson è Henry;

Keivonn Woodard è Sam;

Graham Greene è Marlon;

Elaine Miles è Florence;

Ashley Johnson è Anna;

Troy Baker è James;

Scott Shepherd è David

HBO ha scelto personalmente i due registi incaricati di dirigere il progetto; si tratta di Jasmila Žbanić e di Ali Abbasi. La regia dell’episodio pilota sarà a cura di Kantemir Balagov, giovane regista russo autore anche della pellicola La ragazza d’autunno.

Tra i produttori esecutivi è bene citare Craig Mazin, Neil Druckmann, Carolyn Strauss, Rose Lam, Evan Wells, Asad Qizilbash e Carter Swan.

La storia di The Last Of Us si concentrerà principalmente sulla trama del primo capitolo del videogame (non ci saranno, dunque, gli eventi della Parte II), anche se lo stesso Duckmann abbia sottolineato che saranno esplorati alcuni aspetti inediti del rapporto tra i due protagonisti.

Tutto è pronto, la serie-tv più attesa dell’anno sta per fare il suo ingresso negli schermi del mondo e non vede l’ora di coinvolgere il suo pubblico, già affezionato alla storia senza ancora averla potuta godere.

The Last Of Us vi aspetta in Italia il 23 gennaio 2023 solo su Sky Atlantic: buona visione.