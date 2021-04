Santa e Salvo sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista, il programma molto seguito trasmesso su Real Time.

Santa e Salvo dopo Matrimonio a prima vista

I due non vedevano l’ora finisse il programma e quando il confronto finale è arrivato, Santa non voleva nemmeno sentire quello che Salvo doveva dire e molti sembravano che fosse lei la “cattiva” della coppia.

Santa voleva parlare dopo le critiche ricevute sui social media e in un’intervista ha svelato la verità

Io ho peccato di ingenuità ma lui è stato molto furbo, ha giudicato il mio fisico dicendosi deluso di non averne trovato uno atletico

Inoltre Santa ha affermato che Salvo le ha mancato di rispetto in diverse occasioni, facendo battute che lui considerava ingenue ma che alle sue orecchie non lo erano. Ad esempio, le toccava la pancia, dopo avergli confidato che lei per lei era una fonte d disagio.

Tra l’altro quello era un giorno triste per me perché la madre della mia migliore amica era morta, lui lo sapeva. Insomma ha sbagliato tutto, modi e tempi

Inoltre c’è stato un momento in cui ha capito di non volerlo: