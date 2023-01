Ormai è ufficiale: il Festival di Sanremo 2023 ha le sue co-conduttrici. I nomi sono stati fatti, l’identità è stata svelata. Amadeus sarà affiancato da 4 grandi personalità femminili: Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini.

Sanremo 2023: il lato femminile del Festival

Per il quarto anno consecutivo è Amadeus il pilota del Festival di Sanremo. L’evento, arrivato alla sua 73esima edizione, vedrà ancora una volta il conduttore tenere strette le redini del programma. Come ogni anno, però, Amadeus sarà accompagnato da importanti personalità appartenenti a più mondi, dallo sport, all’imprenditoria, al giornalismo e alla televisione.

La nuova edizione del Festival che, ricordiamo, andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023, vedrà una grande presenza di volti femminili.

Sono infatti 4 le co-conduttrici che calcheranno il grande palco dell’Ariston. Le 4 donne sono state ufficialmente annunciate da Amadeus in occasione della conferenza stampa di domenica 15 gennaio 2023 mandata in onda al Tg1 delle 13:00. Ad accompagnare il conduttore durante il viaggio sanremese ci saranno: Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini.

Chiara Ferragni è stata la prima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 a essere stata annunciata da Amadeus.

L’hype legato alla sua presenza al Festival è già altissimo: l’influencer e imprenditrice sarà il volto di apertura e di chiusura del Festival (apparirà dunque nella prima e nella quinta puntata). Per Ferragni questa è la prima esperienza concreta a Sanremo, perciò l’emozione è alle stelle. Ai tempi della partecipazione del marito Fedez, insieme a Francesca Michielin, l’influencer aveva seguito tutto da spettatrice, senza mai entrare in scena. Il 2023 è l’anno delle prime volte e Ferragni, per la prima volta nella vita, salirà sul palco più importante della musica italiana. Per l’occasione, però, Chiara Ferragni ha precisato che ridurrà un po’ la sua presenza sui social media, ma un dettaglio importante è in realtà già stato rivelato: Ferragni ha scelto di devolvere l’intero cachet in beneficenza, in particolare all’associazione D.i.Re, Donne in Rete contro la violenza.

Francesca Fagnani sarà la seconda co-conduttrice di Sanremo 2023. Giornalista del noto programma Belve, Fagnani è riuscita a intervistare grandi nomi dello spettacolo, come Rocco Siffredi, Nina Moric, Eva Grimaldi, Wanna Marchi, Alessandro Battista e così via. La giornalista deve la maggior parte del suo successo proprio a Belve, che le ha concesso di accrescere la sua popolarità e di farsi conoscere maggiormente anche dalle generazioni più giovani. Amadeus, affascinato dalla sua bravura dirompente, le ha voluto proporre il ruolo da co-conduttrice, che prontamente lei ha scelto di accettare. Classe 1976, Fagnani ha lavorato anche a New York, nella sede distaccata della Rai. È la compagna di Enrico Mentana dal 2013.

Paola Egonu debutterà durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Classe 1998, Egonu rappresenta uno dei talenti più grandi del mondo della pallavolo italiana degli ultimi tempi. Nigeriana di origine, ma nata e cresciuta a Padova, Paola Egonu è riuscita a farsi largo nella pallavolo nel giro di poco tempo; il suo, dunque, è un talento straordinario. Basti pensare che nel 2015 ha vinto la medaglia d’oro al campionato mondiale e nel 2018 è riuscita a vincere la medaglia d’argento al campionato mondiale di pallavolo femminile. Dopo numerose vittorie e grandissime soddisfazioni, Egonu si trasferisce in Turchia per la stagione 2022-2023, dove indossa la maglia del VakıfBank.

Infine, ma non per minore importanza, Chiara Francini, una grandissima attrice super apprezzata in tutta Italia. Fiorentina doc, Francini è nata nel 1979 e da sempre è appassionata di cinema, di teatro e di televisione. Probabilmente il grande pubblico la conosce pei i diversi film girati insieme al grande Leonardo Pieraccioni, gli stessi che le hanno donato un grandissimo successo sia per quanto riguarda la parte attoriale, sia per quanto riguarda la parte canora. Sono numerosi i film a cui prende parte, così come le sue esperienze da conduttrice (Colorado ne è un esempio). Sapevate che è anche una brava scrittrice? Ebbene sì, Chiara Francini ha pubblicato ben 4 romanzi. L’esperienza al Festival di Sanremo le mancava e così Amadeus ha scelto di invitarla come co-conduttrice della quarta serata del Festival, prevista per il 10 febbraio 2023.

In bocca al lupo a tutte.