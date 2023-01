Chiara Ferragni non si lascia sfuggire la tendenza: per un pranzo fuori ha scelto una gonna tartan firmata Versace, crop top rosso e pelliccia oversize

Poteva Chiara Ferragni non essere al passo con le tendenze? Impossibile, dato che la maggior parte delle volte è proprio lei la regina dei fashion trends.

Ancora una volta l’imprenditrice e influencer ha voluto stupire tutto il web, sfoggiando una minigonna plissettata tartan bicolore di lusso: il brand è Versace e la tendenza è stata centrata.

La minigonna Versace di Chiara Ferragni: quanto costa?

Chiara Ferragni di tendenze se ne intende, tanto da uscire fuori a pranzo indossando uno dei capi must have della stagione invernale 2023: la gonna a pieghe. Ferragni ha scelto una minigonna plissettata bicolore di Versace. La fantasia è il tartan, la tipica trama scozzese sempre molto attuale e le tonalità sono il blu e il rosso, con sfumature gialle e rosa chiaro.

Il modello Versace scelto dall’imprenditrice appartiene a una vecchia collezione del brand che, a quanto pare, è datata autunno-inverno 2018. Sul sito del brand la gonna non è più disponibile, ma è possibile acquistarla su alcuni e-commerce rivenditori Versace al prezzo di 1190 euro.

Come abbinare la gonna tartan di Chiara Ferragni

La minigonna tartan Versace che Chiara Ferragni ha scelto è un modello a vita bassa, ma in commercio ne esistono di diverse tipologie.

Se non siete particolarmente fan della vita bassa (sebbene sia in tendenza), troverete anche modelli con una vita più alta di quella scelta da Ferragni.

Per il suo pranzo fuori l’imprenditrice ha scelto di abbinare la gonna Versace a un paio di collant neri a rete (maglia piccola), un crop top total red a costine (pare sia di Bershka e abbia un prezzo molto basso, circa 20 euro), e una maxi pelliccia ecologica nera firmata Saint Laurent. Infine, ai piedi ha scelto di indossare un paio di anfibi stile gotch firmati New Rock caratterizzati da una suola molto alta stile carro armato e fibbie. Come accessorio una borsa total black brandizzata Diesel: semplice ma di forte impatto estetico.

Il risultato? Un outfit spinto e deciso, degno della personalità di Chiara Ferragni, che ama sempre stupire abbinando capi tra loro molto semplici ma sempre cool.

Se vi piace l’idea della gonna in tartan ma non siete particolarmente propense ai look troppo audaci, niente panico. La minigonna di Chiara Ferragni è in realtà un capo molto versatile e adatto a ogni tipo di evento. Se l’influencer ha scelto di lasciare la pancia scoperta per tornare un po’ alle vibes anni 2000, voi potreste pensare di abbinare la gonna a un maglioncino semplicemente più lungo. Sui colori scegliete quello che si addice di più alle tonalità della gonna: il rosso e il nero sono i più gettonati quando si tratta di tartan, ma da apprezzare anche il blu e il giallo. Sperimentate e scegliete quello più adatto a voi.

Sotto la gonna, invece, provate un paio di calze nere velate e abbinateci un paio di stivali, stivaletti o anfibi, non per forza extra bold come quelli di Ferragni. E sopra? Cappotto nero oversize, blazer lasciato aperto e una bella sciarpa calda e avvolgente.