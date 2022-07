Nuovo amore per Paola Egonu: chi è Michal Filip

Fresca dalla vittoria alla Nations League in Turchia, per Paola Egonu pare che ci siano buone nuove anche sul lato sentimentale. La pallavolista azzurra, infatti, è apparsa nelle scorse ore sorridente a fianco di Michal Filip. I due sono davvero molto vicini.

Nelle varie foto postate su Instagram, è possibile notare come tutto, dagli sguardi, alla cornice del mare che fa da sfondo, fa pensare che tra i due ci sia del tenero. Classe 1994 e di nazionalità polacca, Filip come Paola Egonu è un pallavolista. L’atleta milita nel club turco Develi Belediyespor.

Paola Egonu, nuovo amore in vista per la pallavolista

A rivelare che Paola Egonu potesse essersi nuovamente innamorata era stato il settimanale Oggi.

La campionessa qualche tempo fa, senza entrare troppo nel dettaglio, aveva dichiarato: “Adesso, sì, sono innamorata, felice e spaventata. Controllo frustrazioni, rabbia, dolore, ma l’emozione che mi dà questa persona è così forte… Non mi chieda se è un uomo o una donna, non ha importanza”. I due atleti si sono recati in Sardegna dove hanno trascorso una vacanza al mare.

I prossimi impegni dell’atleta

Anche Paola Egonu nel prossimo campionato giocherà in Turchia: la vedremo infatti vestire la maglia del Vakifbank di Istanbul. Paola Egonu ha avuto in passato una relazione con una sua collega pallavolista, dettaglio che aveva fatto molto parlare. Era poi ritornata sull’argomento spiegando che il fatto di essersi innamorata di una donna non significava necessariamente essere lesbica.

Non aveva infatti escluso che si sarebbe potuta legare ad un ragazzo: “Ho ammesso di amare una donna […] tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorarmi di un ragazzo o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei”.