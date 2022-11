Alessandra Celentano è stata ospite a Belve, dove ha fatto alcune confessioni intime sulla sua vita privata.

Alessandra Celentano a Belve

Ospite al programma di Francesca Fagnani, Belve, Alessandra Celentano si è lasciata sfuggire alcune confessioni inedite e intime sulla sua vita privata, a partire dal fatto che da ben 13 anni non avrebbe un partner sentimentale. “Sono casta da 13 anni (…) Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile”, ha dichiarato l’insegnante di Amici che, a seguire, ha svelato anche quale sarebbe stato il suo unico rimpianto.

Il rimpianto di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano ha svelato che probabilmente il suo unico rimpianto sarebbe quello della maternità mancata. Lei e il suo ex marito, Angelo Trementozzi, avrebbero provato in tutti i modi ad avere un figlio ma questo non sarebbe arrivato.

“Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere“, ha dichiarato la coreografa e ballerina, che in seguito è riuscita a trovare la serenità anche da single.

In tanti si chiedono se ci sarà un nuovo amore per l’insegnante di Amici in futuro e se la vicenda giungerà alle orecchie dei fan.