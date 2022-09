Sabrina Salerno infiamma Instagram: “Sei illegale”

L’estate sta finendo, ma Sabrina Salerno continua a mantenere alta la temperatura di Instagram. La showgirl ha condiviso uno scatto che la ritrae con un completo intimo mentre entra in mare. Inutile sottolineare che l’acqua ha reso tutto “illegale“.

Sabrina Salerno infiamma Instagram

Sabrina Salerno non smette di entusiasmare i suoi 1,2 milioni di follower Instagram. La showgirl ha inaugurato il mese di settembre con una serie di scatti che, in un lampo, sono diventati virali. E’ in Corsica per godersi gli ultimi giorni dell’estate e ne ha approfittato per condividere alcune fotografie piuttosto bollenti. Sabrina indossa un completo intimo bianco che, a contatto con l’acqua, diventa del tutto trasparente.

Sabrina in mare con un completo intimo

Reggiseno e slip bianchi: così la Salerno si è tuffata nel mare della Corsica. Consapevole di infiammare Instagram, la showgirl non ha esitato un minuto nel condividere scatti che in fan definiscono “illegali“. Sabrina, che da tempo ha spento 50 candeline, ha un corpo da ragazzina, a dir poco perfetto.

La reazione dei fan

Gli scatti della Salerno, neanche a dirlo, hanno immediatamente attirato l’attenzione dei seguaci.

Tra i tanti commenti, si legge: “Sabrina, ti faccio pagare la visita del cardiologo” oppure “Mamma mia quanto sei bella e sexy complimenti” o ancora “Meravigliosa creatura, sei bellissima… sempre“. La showgirl, come sempre, è una garanzia e i fan la ringraziano per le fotografie in stile ‘commedia anni Ottanta/Novanta’.