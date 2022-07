Sabrina Salerno ha lanciato l’ennesima provocazione social. La showgirl ha condiviso su Instagram uno scatto in bikini, un modello a dir poco striminzito, invitando gli osservatori a vestirla.

Sabrina Salerno: provocazione social in bikini

I fan di Sabrina Salerno sono abituati alle sue provocazioni.

D’altronde, fin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, ha saputo giocare con vedo e non vedo, detti e non detti. Nelle ultime ore, la showgirl ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae con un bikini a dir poco striminzito. A didascalia, ha scritto: “Dress me up“, ovvero “Vestimi“.

Sabrina provoca: i fan rispondono

Sabrina indossa un mini bikini leopardato e dei jeans aderenti e strappati a vita bassissima.

Non a caso, gli slip sporgono dai pantaloni. A completare il tutto un bel paio di stivali azzurri in velluto. Negli scatti, la Salerno assume posizioni diverse, tutte rigorosamente super sexy. I fan avrebbero mai potuto rimanere indifferenti davanti a questa provocazione? Giammai.

La reazione dei seguaci

Tra i commenti che non sono da censura, si legge: “Sabry meravigliosa favolosa, ogni sera ci fai vedere qualcosa di te stupenda Unica Super donna, una splendida serata” oppure “Esplosiva e super sexy” o ancora “Impossibile rimanere indifferenti a tanto splendore.

Buona serata Sabrina“. Come al solito, la Salerno ha fatto il pieno di like: lei è l’esempio che si può essere estremamente sensuali anche a 54 anni.