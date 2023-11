Romana Maggiora Vergano è la giovane attrice che interpreta la figlia di Paola Cortellesi nel film “C’è ancora domani”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Romana Maggiora Vergano, chi è l’attrice che interpreta la figlia di Paola Cortellesi in “C’è ancora domani”?

“C’è ancora domani” è il primo film che vede l’attrice, comica, sceneggiatrice Paola Cortellesi alla regia. La Cortellesi, nel film, interpreta Delia, una donna succube del marito. La figlia di Delia, Marcella, è invece interpretata dalla giovane attrice Romana Maggiora Vergano. Romana è nata a Roma il 21 novembre del 1997 e ha quindi 26 anni e a oggi è una delle migliori attrici emergenti del nostro Paese. I suoi genitori sono entrambi dei medici e ha un fratello gemello, Giacomo, che ha deciso di fare anche lui il medico. Romana, fin da piccola, ha sempre avuto una grande passione per la recitazione, però ha deciso comunque di provare a fare il test per entrare a medicina, perché non voleva deludere i suoi genitori. Studiando per il test ha però capito che non era quella la strada che voleva prendere. In una intervista a Thewhom.it, ha detto le seguenti parole: “è stato allora che ho avuto il coraggio di fare outing con i miei genitori. Ho sempre pensato che mi volessero medico come loro e, invece, mia madre in particolare si è sentita sollevata: la sua è una professione sfibrante, massacrante ed emotivamente molto difficile che necessita di vocazione. Non averla, a detta di lei, significava vivere una vita d’inferno. Con mio padre, invece, è stato un pò più complicato: avevo maggior timore nel confessargli il mio sogno e c’è voluto più tempo per fargli capire che ce l’avrei fatta.” A questo punto Romana si è iscritta alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté di Roma e il suo debutto sul set è avvenuto con la serie Tv “Immaturi”, nella quale ha avuto una piccola parte. Dopo di che ha recitato anche in “Don Matteo”, “Il Silenzio dell’Acqua” e “Christian”. Nel 2022 è stata scelta come protagonista del film “Gli anni belli“. E ora eccola interpretare la figlia di Paola Cortellesi in “C’è ancora domani“.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sembra che sia fidanzata con Antonio Bannò, anche lui attore. Se volete saperne di più su di lei potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già più di 5mila follower.

C’è ancora domani: di cosa parla il film di Paola Cortellesi

“C’è ancora domani” è il primo film che vede Paola Cortellesi alla regia. Nel film, ambientato a Roma nella seconda metà degli anni ’40, Paola interpreta Delia, una donne maltrattata dal marito, interpretato da Valerio Mastandrea. I due hanno tre figli e la più grande, Marcella, è in procinto di sposarsi con un bravo ragazzo, Giulio. Un giorno però una misteriosa lettera giunge a Delia, che troverà così il coraggio dentro di sé per provare ad avere una vita migliore.

