Angelica Gori è una giovane cantante, nonché figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Angelica Gori: chi è la giovane cantante, nome d’arte, mamma

Angelina Gori è una talentuosa cantante, è nata il 24 luglio del 2001 a Bergamo, ha quindi 22 anni ed è del segno del Leone. Angelica è figlia della conduttrice televisiva e giornalista Cristina Parodi e del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. La coppia ha anche altri due figli più grandi di Angelica, ovvero Benedetta e Alessandro. Angelica ha da sempre un forte legame con la sua famiglia, che la sempre sostenuta nella sua carriera come cantante. Ecco cosa aveva dichiarato tempo fa: “sono felici che io abbia trovato una passione così forte. Ma mi guardano da lontano. Siamo tutti d’accordo sul fatto che questa cosa la voglio fare per conto mio. Non voglio che mi diano una mano in nessun modo”. Proprio per questo motivo Angelica ha vissuto per un periodo in Inghilterra, a Londra, dove nessuno conosceva i suoi genitori. Angelica, oltre a cantare, ha imparato anche a suonare la chitarra. Per quanto riguarda la vita privata di Angelica Gori, pare sia fidanzata con Alessandro, giovane chitarrista che la accompagna nei concerti e che ha conosciuto al liceo. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 32mila follower.

Angelica Gori: il debutto al concerto del Primo Maggio

Come abbiamo appena visto Angelica Gori è una giovane cantante nonché figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Angelica, il cui nome d’arte è Chiamamifaro, ha inciso il suo primo singolo nel 2018, dal titolo “Sketch“, di cui è anche autrice del testo. Questo singolo ha riscosso molto successo su Youtube, mostrando il talento di Angelica. Ma ecco che l’altro ieri, sul palco del Circo Massimo in occasione del tradizionale Concertone del Primo Maggio, Chiamamifaro ha fatto il suo debutto, entusiasmando il pubblico con una performance davvero super. La cantante ha cantato le sue canzoni, contenute nel suo album d’esordio, “Disco default“, uscito lo scorso 19 di aprile. Sul palco Angelica è apparsa molto sicura di sé, ha indossato una maglietta nera corta, un paio di pantaloni in ecopelle neri e argento e ai piedi un paio di anfibi. Per quanto riguarda l’acconciatura, ha sfoggiato delle punte rosse sulla chioma castana. Su Instagram, dopo l’esibizione, Chiamamifaro ha scritto le seguenti parole: “primo maggio bagnato, primo maggio fortunato. Quasi non ci credo quanto è stato bello. Grazie di cuore, che figata.” Al post ha aggiunto una carrellata di foto e video della sua esibizione, che ha sicuramente lasciato il segno. Angelica Gori è ancora molto giovane e sicuramente sentiremo spesso in futuro parlare di lei.

