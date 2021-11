Quando si torna a casa dal lavoro non sempre si ha la forza di mettersi a cucinare e preparare manicaretti. In casi del genere, può essere molto utile avere un robot da cucina che aiuti ad agevolare e velocizzare per una cena perfetta, anche per l’arrivo di ospiti. Nei prossimi paragrafi spieghiamo quale sia il miglior modello dell’anno.

Robot da cucina

Con l’avanzare della tecnologia, sono sempre di più le casalinghe e le massaie che hanno bisogno di un aiuto in cucina e il robot da cucina è un alleato prezioso per ognuno. Un elettrodomestico molto utile per aiutare a preparare ottime pietanze e manicaretti per la famiglia. Inoltre, risulta essere molto apprezzato anche dai single e dalle coppie.

Il robot da cucina permette di risparmiare tempo e di calcolare anche in maniera dettagliata il modus operandi di ogni ricetta per averle pronte in pochissimo tempo. Un elettrodomestico che permette di risparmiare non solo dal punto di vista economico, ma anche di tempo ed energetico dal momento che consuma pochissimo.

I modelli maggiormente tecnologici e avanzati presenti sul mercato permettono di avere anche accessori che si possono aggiungere al modello principale per poter creare e realizzare delle ricette complicate in autonomia e soprattutto in pochissimo tempo. Molto facile da usare, anche grazie al fatto che permette di ridurre al minimo acqua e tempo per un risparmio notevole sotto tutti i punti di vista.

Le dimensioni e la forma di questo elettrodomestico tendono a variare anche in base allo spazio che si ha a disposizione nella propria cucina. I modelli sono vari e si va da quelli colorati, in acciaio, in stile moderno sino ad altri in stile vintage fino ad arrivare al migliore sul mercato, ovvero Chef O Matic Kitchen Robot. Ognuno può sceglierlo in base ai propri gusti ed esigenze.

Robot da cucina: funzioni

Capire le funzioni di questo elettrodomestico è fondamentale, ma anche molto semplice allo stesso tempo dal momento che aiuta a capire come usarlo nel modo migliore possibile. In base al modello di robot da cucina che si vuole comprare, è possibile anche aggiungere una serie di accessori.

Si possono cambiare le lame, montare la centrifuga o anche lo spremiagrumi per poterlo trasformare in una planetaria in modo da preparare il pane o la pasta per la pizza e le brioche. Le funzioni variano anche in base ai vari modelli dal momento che alcuni hanno solo la funzione di timer, mentre altri adattano la velocità, compreso i tipi di alimenti che si inseriscono.

I robot da cucina possono anche essere 3 in 1, ovvero avere 3 funzioni in un solo elettrodomestico. Sono elettrodomestici che hanno la funzione di fare un po’ tutto dal momento che impastano, frullano e triturano. Si possono compiere tutte queste funzioni in un solo robot da cucina e senza nessun problema.

Con i modelli 3 in 1 è possibile fare e svolgere tantissime funzioni: infatti un robot da cucina di questo tipo permette di affettare, tritare, grattugiare, ma anche impastare, montare a neve nel caso della preparazione di dolci ed emulsionare, oltre ad altre caratteristiche e capacità. Si possono anche preparare pane, pasta e dolci, oltre a cucinare riso, zuppe, ecc.

Robot da cucina: miglior modello

Sul mercato i modelli sono vari, ma il miglior dell’anno è sicuramente Chef O Matic Kitchen Robot, un robot da cucina professionale con il quale è possibile preparare tantissime ricette e piatti per tutti. Un robot che consente di preparare piatti elaborati per occasioni speciali e ha varie funzioni e strumenti in un solo apparecchio.

Per chi ha sempre poco tempo e non riesce a preparare i piatti per la cena, questo elettrodomestico è l’ideale. Un aiuto molto efficace in cucina per preparare piatti complicati e ottimi velocizzando i tempi e automatizzando anche la fase di preparazione e di cottura.

Un elettrodomestico come Chef O Matic Kitchen Robot si differenzia da altri modelli in quanto ha una sua autonomia e si trova ormai in ogni casa in quanto realizza le ricette in tempi davvero rapidi, anche per le tantissime funzioni che ha a disposizione. Un vero e proprio braccio destro che trita, mescola, frusta, batte, schiaccia, grattugia e impasta.

Al momento è definito come il miglior robot da cucina da esperti e consumatori, grazie alla sua tecnologia, facilità di utilizzo e rapporto qualità/prezzo. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Con Kitchen robot è possibile preparare qualsiasi piatto: dall’antipasto al dolce passando per zuppe, salse, lasagne, compreso i gelati. Un modello innovativo e dotato di display LCD per poter controllare tutto. Migliora il proprio stile di vita e regime alimentare anche grazie alle nuove tendenze e tecnologie di cottura maggiormente usate al giorno d’oggi.

Oltre alle funzioni classiche, ne ha anche altre, quali temperatura, sottovuoto, cottura lenta e fermentazione per una cucina ad altissimo livello senza limitazioni, sforzi o fatica. Preparare i piatti è facile perché basta impostare il timer regolando la temperatura e la velocità. Ha una ciotola in acciaio inossidabile, il misurino da 90 ml, il pulsante separato per regolare il tempo e con il quale preparare carne, pesce, stufati, ecc.

Originale ed altamente esclusivo, l’utente non può ordinarlo nei negozi fisici o e-commerce, ma solo sul sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati in fondo alla pagina e inviarlo. Chef O Matic Kitchen Robot ha un costo promozionale di lancio di 159,99€ anziché 259,99€ con incluso il manuale di istruzioni, il ricettario e anche la protezione per le lame. Si può pagare con Paypal, la carta di credito o in contanti al corriere.