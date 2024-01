Cimici in casa: come evitare l’invasione

Le cimici in casa si allontanano con rimedi adeguati e specifici come un repellente che non causa fastidi.

Alcuni insetti sono non solo fastidiosi, ma anche molto sgradevoli. A questa descrizione si possono paragonare le cimici, insetti che sono considerati spregevoli anche per il ronzio che emettono e non solo per il loro aspetto. In natura ne esistono diverse tipologie da cui è bene stare attenti e cercare di prevenire onde evitare che possano invadere l’abitazione.

Cimici in casa

In questi giorni in cui le temperature, nonostante il clima soleggiato, quasi primaverile, si sono abbassate, le cimici si presentano spesso in casa per cercare riparo dal momento che questi parassiti non tollerano molto il freddo e il clima rigido dell’inverno. In casa sono certe di trovare un clima accogliente e adatto alla loro sopravvivenza.

Sono parassiti che possono entrare in casa in seguito a delle crepe o fessure nei buchi e nei muri o per via dei panni stesi ad asciugare al sole. Nel momento in cui li si va a raccogliere può capitare che qualcuno di questi insetti si depositi per poi entrare direttamente in casa dove non andrà via per diverso tempo per via del clima mite che trova.

Chiudere e fissare queste crepe o abitazioni con del silicone o dello stucco è la soluzione migliore per evitare che le cimici possano entrare nell’abitazione e quindi arrivare a invaderla. In caso di serramenti che risultano essere particolarmente logori, si consiglia l’uso di guarnizioni o paraspifferi che possono dare un aiuto per evitare il loro ingresso.

Come altri insetti, è poi facile trovarle in ambienti umidi come i balconi o le terrazze umidi dove possono camminare lungo i cornicioni e dove hanno maggiori possibilità di trovare cibo e acqua utili alla loro sopravvivenza. Riuscire a mantenere queste aree pulite e asciutte impedisce il loro possibile arrivo e quindi l’entrata in casa.

Cimici in casa: tipologie

Sebbene le cimici non rappresentino un problema e non siano considerate nocive, possono comunque arrivare ad invadere le abitazioni con la loro presenza. In natura poi ne esistono diverse specie, tra cui la verde, la più diffusa nelle case e anche nel territorio italiano. Vi è poi la cimice asiatica di colore marrone che arriva dall’esterno.

Tra le altre specie, molto meno conosciute vi sono le cimici dei cavoli, chiamate in questo modo perché amano rintanarsi e rifugiarsi in questo alimento che cresce nel terreno causando dei danni e delle complicazioni al settore agricolo. Anche questa specie, proprio come le altre, si distingue facilmente per via del colore rosso e nero.

Un’altra particolarità di cimici molto attiva e presente in casa è la cimice dei letti che non ha le ali. Si caratterizza per una testa molto piccola ed è una specie ematofaga, quindi si nutre del sangue umano. Questa è una delle ragioni per cui tende spesso a intrufolarsi in casa, nelle camere da letto per poi causare dei ponfi sulle gambe e le braccia, il segnale che ha agito durante la notte.

In questo caso si tratta di insetti notturni che possono attirare l’essere umano per l’anidride carbonica e il respiro che si esala durante la notte quando si dorme-

Cimici in casa: repellente elettronico

A prescindere dalla tipologia di cimici che è presente in casa, sono diversi i rimedi per allontanarle e impedirne l’accesso. Uno dei migliori consiste in un repellente, quindi un dispositivo elettronico quale Ecopest Home che ha il compito di tenerle lontane evitando di farle avvicinare a casa. Una soluzione naturale ed efficace, come testimoniato dai consumatori.

Un dispositivo elettronico che risulta non essere dannoso o nocivo per gli esseri umani o animali domestici. Funziona semplicemente collegandolo alla presa di corrente impedendo a questi parassiti di entrare dal momento che sono in grado di captare il suono e quindi allontanarsi spontaneamente. Si caratterizza per un design compatto e un uso facile.

Un repellente che funziona tramite interferenza magnetica e ultrasuoni che aiutano a tenere lontano da casa e dal giardino, non solo gli insetti come le cimici, ma anche altre specie, quali per esempio le mosche, le formiche, le zanzare, le vespe, compreso i roditori. Silenzioso e non disturba dal momento che non causa fastidi.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecologico, quindi non vi è bisogno di usare pile che poi debbono essere smaltite e adatto anche per il viaggio in quanto funziona collegandolo alla presa di corrente.

Ordinare un repellente come Ecopest Home risulta essere molto facile dal momento che si ordina soltanto sul sito ufficiale del prodotto e non nei negozi fisici oppure Internet. Il consumatore interessato al prodotto inserisce i dati nel modulo per poi ricevere la chiamata dell’operatore che conferma i dati evadendo l’ordine. Un repellente dal costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento tra Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.