Le faccende di casa sono una parte fondamentale della pulizia dell’ambiente. Per agevolarle, è possibile usare un robot aspirapolvere che riduce i tempi di pulizia permettendo di risparmiare tempo e fatica. Qui cerchiamo di capire quale sia il migliore del momento e le caratteristiche in modo da poterlo usare senza difficoltà.

Robot aspirapolvere pavimenti

Un prodotto dalle caratteristiche notevolmente avanzate e tecnologiche che si sta diffondendo sempre più. Sono diverse le famiglie che hanno un robot aspirapolvere a casa per le pulizie di casa e aiutare nelle faccende domestiche. Quando si torna a casa dopo una giornata stancante, non sempre si ha la forza di pulire, ma grazie a questo elettrodomestico tutto è agevolato nel modo giusto.

Bisogna anche capire il tipo di pavimento e di superficie per scegliere un modello rispetto a un altro.

Ci sono alcune caratteristiche che incidono, come il tipo di superficie per cui alcuni modelli tendono a regolarsi in automatico quando devono passare da un pavimento all’altro in modo da aumentare o diminuire la potenza.

Chi vive in un appartamento piccolo non dovrebbe considerare di optare per un robot aspirapolvere potente, ma optare per un modello di media potenza e dalle piccole dimensioni. Si consiglia di puntare su un modello di ottima qualità e dotato di spazzole per pulire in profondità ogni stanza.

I modelli in forma tonda sono adatti per passare sotto ogni superficie.

Si consiglia di considerare anche il fattore rumorosità dal momento che alcuni modelli sono più rumorosi rispetto ad altri e possono interferire nelle attività, quali lo studio o il lavoro in quanto possono creare disturbo o fastidio.

Robot aspirapolvere pavimenti: benefici

Avere a disposizione a casa un robot aspirapolvere quale può essere Neatron by Purize, considerato il migliore al momento, significa optare per un modello che dona vari benefici e vantaggi in termini di pulizia di casa. Prima di tutto, sono poco ingombranti e provvedono alla pulizia della casa in modo rapido e in automatico senza il bisogno dell’intervento umano.

In commercio si trovano anche modelli maggiormente evoluti che si dirigono alla base per poi ricaricarsi non appena è terminato il lavoro. Sicuramente sono un ottimo investimento per coloro che tornano a casa tardi dal lavoro e non hanno tempo o forze per fare le classiche pulizie di casa. Considerando che lavora in maniera autonoma, è possibile approfittare del tempo per fare altro.

È possibile programmare il tempo di utilizzo grazie al timer e impostare anche gli orari oppure programmarlo quando si è fuori casa grazie a una app specifica che è collegata al robot aspirapolvere. Assicura una pulizia non solo rapida, ma anche molto accurata ed efficace di ogni angolo della casa e superficie, compreso qualsiasi pavimento: dalla moquette al linoleum.

Utile, non solo per rimuovere le tracce di detriti, polvere o acari, ma anche per il pelo degli animali che può essere presente su divani, sedie, ecc. Con il robot aspirapolvere, si ha una casa pulita in ogni angolo e modo risparmiando tempo e fatica mentre si è impegnati in altre faccende.

Robot aspirapolvere pavimenti: il migliore

I modelli di robot aspirapolvere sono vari e ognuno con le sue caratteristiche, ma il migliore, al momento, è sicuramente Neatron by Purize, che è multifunzione dal momento che ha varie funzioni in un solo prodotto. Un modello che pulisce, lucida, disinfetta qualsiasi pavimento della casa sfruttando la tecnologia UV.

Considerando che non si ha tempo per la pulizia della casa, questo prodotto è l’ideale in quanto coniuga efficienza e qualità al tempo stesso. Un elettrodomestico smart, innovativo e tecnologico che semplifica la vita in qualsiasi momento per una casa linda e ben curata.

Funziona in modo molto semplice dal momento che basta caricarlo, premere poi il pulsante in modo da avere una casa pulita. Si adatta a qualsiasi pavimento della casa dando addio a scope e aspirapolveri a filo. Dal momento che non sempre è possibile scorgere lo sporco, Neatron by Purize ha una luce UV che elimina ogni traccia di sporco, anche quello invisibile e che tende ad annidarsi e accumularsi in casa.

Dotato di spazzole per una pulizia di ogni angolo della casa. Ha un sistema di riduzione del rumore per cui non ci si accorge di nulla quando lo si usa. Ha una autonomia di 90 minuti con una sola ricarica. Ha ottenuto grande successo da parte dei consumatori.

Chi è interessato a ordinare Neatron by Purize non lo può acquistare nei negozi fisici o e-commerce, ma sul sito ufficiale del prodotto compilando il form nella sezione specifica con i propri dati. Il robot aspirapolvere è in offerta al costo di 89,90€ invece di 169,90 con pagamento che si effettua sia con Paypal che carta di credito, ma anche contanti, quindi al corriere alla consegna.