La Milano Fashion Week è giunta alla conclusione. Sulle varie passerelle abbiamo visto quelle che saranno le tendenze per l’Autunno Inverno 2024 2025 perché, anche se siamo ancora nel mese di febbraio, non è mai troppo presto per farsi un’idea di ciò che indosseremo nelle prossime stagioni fredde e, perché no, portarci già avanti negli acquisti. Vestiti, scarpe, accessori, adesso vediamo insieme quali sono le 15 tendenze Autunno Inverno 2024 2025 viste durante la Milano Fashion Week.

Le 15 tendenze per l’Autunno Inverno 2024 2025 viste durante la Milano Fashion Week

Vediamo adesso insieme quali sono le 15 tendenze per l’Autunno Inverno 2024 2025, viste durante la Milano Fashion Week che si è appena conclusa:

Cappotto doppio petto: per l’Autunno Inverno 2024 2025 di tendenza il cappotto con doppia abbottonatura, al fine di proteggersi ancora di più dal freddo. Body: tornato prepotentemente alla ribalta, il body è il capo must have per le prossime stagioni fredde. Indossato dentro i pantaloni per un look super femminile. Mary Jane: le scarpe con il cinturino sono di forte tendenza, sia con tacco alto sia con tacco basso. Anche le slingback sono tra le scarpe di tendenza Autunno Inverno 2024 2025. Camicia azzurra: quella considerata la camicia maschile per eccellenza, diventa un capo irrinunciabile anche per noi donne, perfetta da essere indossata in tante occasioni e facilmente abbinabile. Scialle: torna prepotentemente di moda lo scialle, non solo per proteggere ancora di più dal freddo ma anche come elemento distintivo dell’intero outfit. Foulard: già di tendenza da qualche anno, i foulard sono uno degli accessori must have anche per le prossime stagioni fredde. Inoltre sulle passerelle abbiamo visto foulard trattenuti da choker, per un look ancora più originale. Cintura: per quanto riguarda la cintura, le collezioni Autunno Inverno 2024 2025 puntano sulle cinture sottili. Orecchini scultura: in fatto di preziosi, ecco gli orecchini scultura, in grado di esaltare ancora di più il nostro look. Reggiseno bralette: sulle passerelle abbiamo visto diversi reggiseni in vista, che saranno protagonisti delle prossime stagioni fredde. Color verde oliva: per quanto riguarda i colori di tendenza, l’Autunno Inverno 2024 2025 sarà caratterizzato dal color verde oliva. Jeans: i jeans sono sempre di tendenza, ogni anno e in ogni stagione. Per le prossime stagioni fredde i protagonisti saranno i jeans dark blue. Gonna midi: tra le gonne è il modello midi quello di tendenza, soprattutto di colore grigio, come abbiamo visto sulle passerelle. Pantaloni neri sartoriali: eleganti e raffinati, i pantaloni neri sono un capo must have per tutte noi, per l’Autunno Inverno 2024 2025 ecco che di tendenza sono i modelli dal taglio sartoriale. Il raso: per gli accessori torna di tendenza il raso, soprattutto giallo, rosa e arancio. Collant colorati: infine ecco che i collanti si tingono di colore, per dare ancora più enfasi alle nostre gambe.

