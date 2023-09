X Factor 2023: quali sono le novità che ci dobbiamo aspettare dal programma? Se anche voi volete saperlo, e non vedete l’ora di conoscere tutto quello che questa nuova stagione ha in serbo, allora questo articolo farà certo al caso vostro. Infatti, qui di seguito, andremo insieme a scoprire tutte le emozionanti novità del programma, previste per il 2023.

X Factor 2023: ecco tutte le novità in previsione per la nuova stagione

Partirà il prossimo 14 settembre, e c’è tanto fermento e tanta attesa: la nuova edizione del talent X Factor, del resto,ormai da molti anni raccoglie grandi consensi, e sforna talenti del calibro dei Maneskin.

Dunque, sembra che siano stati definiti i ruoli di giudici: Dargen D’Amico, Ambra Angiolini, Fedez e Morgan.

A presentare, come ottima padrona di casa, la dolce Francesca Michielin, che ci darà appuntamento tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW.

Il programma segue sempre lo stesso copione: Audition, Bootcamp e Home Visit. Dopo queste tre fasi di selezione, si passerà alle finali, in diretta, dal 26 ottobre: qui i 12 finalisti, si sfideranno a colpi di eliminazioni, finché solo uno (solista o gruppo che sia) trionferà.

Ma se questo è l’iter consueto del programma, vediamone le ultime novità:

Riapertura dei casting: In periodo di pandemia, questi venivano ben contigentati e realizzati a porte chiuse. Da quest’anno, si respira un clima di rilassatezza e condivisione.

In periodo di pandemia, questi venivano ben contigentati e realizzati a porte chiuse. Da quest’anno, si respira un clima di rilassatezza e condivisione. Home visit: Anche questa fase era realizzata, per ovvi motivi, a porte chiuse. Dall’edizione 2023, invece, si riparte in esterna.

Anche questa fase era realizzata, per ovvi motivi, a porte chiuse. Dall’edizione 2023, invece, si riparte in esterna. “Creazione di talento”: Come ci svela la conduttrice, “La missione di X Factor ritorna in questa edizione a essere quella di prendere dei diamanti grezzi per trasformarli attraverso il lavoro dei giudici e dei coach, in artisti: questo racconto è tornato a essere cruciale”.

Vi piacciono le riaperture e le novità del programma, nella stagione 2023? Conosciamo meglio anche i 4 giudici, tutti dal carattere forte, e dalla grande personalità!

I giudici di X Factor 2023: un’ottima squadra

Il successo e la forza di una squadra, stanno non solo nella coesione, ma nella capacità di riuscire ad intergrarsi, con membri che ne siano assolutamente complementari. Ebbene, per quanto riguarda la stagione 2023, sembra che i giudici di X Factor funzionino al meglio! Conosciamoli più da vicino:

Ambra: Ironica, piena di vitalità. “La mia regola è T’appartengo, quando butta male la canto. Ballo sempre per portare pace. Quest’anno i talenti ci hanno colpito tanto e abbiamo cercato di trasmettere un segnale anche al di là della musica, insegnando loro che la responsabilità è un tema fondamentale, così come l’umiltà. Cerco gente che come me se ne freghi e porti qualcosa che può anche essere démodé, ma è vera. Non voglio un mondo di cloni”.

Dargen D’amico: Molto attento ai testi, ma anche alle musiche. “Dal mio punto di vista conta moltissimo la ricerca dei brani, è questo che a me interessa. Mi piace emozionarmi per un brano…”

Morgan: Ha deciso di devolvere metà del suo cachet a Casa Arcobaleno, un’associazione che offre asilo ai giovani omosessuali, cacciati dalle famiglie dopo aver fatto coming out. “Fare musica in televisione è difficile, ma cos’è la musica oggi? È una espressione che piace a tutti e che si evolve, la canzone è bellissima ed è quella di cui ci occupiamo. Abbiamo introdotto io e Simona Ventura l’inedito ed è stata una bella trovata. La voce è un veicolo importante ma è importante anche cosa una persona ha da dire. Cuore, cervello, cultura e genuità sono valori e non è scontato trasmetterli ai ragazzi”.

Fedez: Si è subito detto entusiasta della nuova linea sulla “Creazione di talento”. “Ho sentito molto il cambio di linea, ricordo che, per chi non lo sapesse, a noi arrivano i ragazzi dopo una prima selezione fatta dallo staff di X Factor, io ho visto subito la ricerca di progetti che avessero bisogno di un indirizzo da prendere. Ciò comporta un lavoro più approfondito che non era mai stato fatto prima, sarà dunque un approccio diverso dai precedenti”.

La nostra attesa non durerà a lungo: già del 14 settembre, quindi, potremo vedere le Audition del programma, e sognare i live di ottobre.

Buona visione!