Fedez è partito alla volta di Miami per trascorrere qualche giorno di vacanza assieme ai due figli, Leone e Vittoria, mentre Chiara Ferragni è sparita dai social. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Fedez vola a Miami con i figli, Ferragni sparisce dai social

Dopo aver trascorso diversi giorni a Dubai insieme alla mamma Chiara Ferragni, per Leone e Vittoria è arrivato il momento di partire per le vacanze con il padre Fedez. Lo stesso rapper ha postato una storia mentre è in partenza con i figli per Miami, una sorta di fuga detox, proprio come ha fatto prima la Ferragni. Assieme a Fedez e ai figli ci sono anche i genitori del rapper. Nella storia Fedez ha scritto “Finalmente con voi”. Dopo quindi aver trascorso le vacanze di Pasqua in montagna, per Fedez è arrivato il momento di stare con i suoi bambini, dopo la fine della relazione con la Ferragni. Prima vacanza da padre single quindi per il rapper, che come meta ha scelto gli Stati Uniti, ovvero Miami. Fedez ha anche mostrato una foto dei bimbi, sempre senza far vedere i volti, come d’accordo con Chiara, mentre stanno colorando in attesa del volo. Per Leone e Vittoria è quindi tempo di un’altra vacanza, dopo quella con la mamma, la nonna, la zia Valentina e il suo fidanzato Matteo Napoletano. Nel frattempo, non è sfuggito il fatto che Chiara Ferragni sia sparita dai social, ovvero non ha più postato nulla dal ritorno a casa dagli Emirati Arabi. Se mentre si trovava a Dubai Chiara ha pubblicato diversi post e diverse stories, adesso silenzio totale ormai da qualche giorno. Ciò non accadeva dallo scorso dicembre, quando è scoppiato il caso del pandoro-gate, adesso non si conoscono le motivazioni che hanno spinto l’influencer ha non postare più nulla. Staremo a vedere se il silenzio continuerà e se la stessa Ferragni darà o meno una spiegazione in merito.

Fedez, prima vacanza con i figli da padre single

Come abbiamo appena visto, il rapper Fedez è appena partito per gli Stati Uniti assieme ai due figli, Leone e Vittoria. Prima vacanza quindi da papà single per il rapper che ha deciso anche lui, come prima l’ex Chiara Ferragni, di passare qualche giorno lontano assieme ai bambini. Prima di partire Fedez ha anche mostrato su Instagram la nuova casa in centro a Milano, casa che è in parte ancora da arredare. C’è molta attesa per il prossimo 9 di aprile, quando andrà in onda la puntata di “Belve” che vede proprio il rapper protagonista. Secondo alcune indiscrezioni, Fedez si sarebbe commosso nel parlare di Chiara e dei figli, oltre ad aver smentito presunti flirt e tradimenti. La prossima settimana avremo quindi anche la versione del rapper, dopo quella rilasciata dalla Ferragni da Fazio a “Che Tempo Che Fa”.

