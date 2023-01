Il Revenge make-up è il trucco che riesce a vendicare i cuori spezzati. Un modo sottile per vendicarsi del proprio ex, con un trucco mozzafiato.

Il Revenge make-up è il trucco che riesce a vendicare i cuori spezzati. Se volete vendicarvi del vostro ex con il trucco, allora non vi resta che scoprire come replicare questo make-up.

Revenge make-up: cos’è?

Il revenge make-up si ispira al revenge dress di Lady Diana.

Era l’estate del 1994, durante il Serpentine Party nell’omonima Gallery, organizzato da Vanity Fair, quando Lady Diana è scesa dall’auto con un tubino nero succinto di Christina Stambolian, che è stato chiamato Revenge dress. Il vestito della vendetta ha fatto la storia, tanto da conquistare tutti gli spettatori che hanno assistito alla scena e da essere portato all’attenzione dei più giovani nella quinta stagione di The Crown, l’amatissima serie tv dedicata alle vicende della Famiglia Reale.

La storia del vestito della vendetta ha fatto così tanto scalpore perché indossato da Lady Diana a poche ore di distanza dalle dichiarazioni di tradimento del marito, rese pubbliche dai media in un’intervista che ha cambiato per sempre le sorti della casa reale. Della meravigliosa principessa si parlerà anche nella sesta stagione di The Crown, che è sempre più seguita e apprezzata dal pubblico. Ispirandosi proprio a questo famoso vestito della vendetta, la GenZ ha deciso di dare vita ha tendenze che stanno già spopolando su TikTok, partendo proprio dal make-up.

Un inno alla voglia di rivalsa, magari dopo un tradimento o dopo la fine di una relazione. Un modo per vendicarsi del proprio ex tramite il trucco, riuscendo a dare sfogo a se stesse e ottenere uno stile particolarmente apprezzato. Questo make-up sta ottenendo un successo davvero incredibile.

Revenge make-up: la vendetta passa dal trucco

Volete vendicarvi del vostro ex senza fare troppi danni, ma pensando più che altro a voi stesse? Allora il Revenge make-up è l’idea che fa al caso vostro. Una vendetta sottile, che si può solo leggere tra le righe, ma nello stesso tempo così chiara e palese che sembra riprendere proprio quella di Lady Diana. Un grande esempio per rialzarsi in piedi più forti e belle che mai, anche se con il cuore spezzato. Per riuscire a tradurre questa rivendicazione personale così profonda nel mondo del beauty, le ragazze su TikTok hanno dato vita a un trend di make-up molto preciso, scandito dalle parole di Raye & 070 Shake nella canzone Escapism, un brano che parla proprio della fine di una relazione e del dolore che si prova a causa di un cuore spezzato. Nei video condivisi sul social network, sulle note di questa canzone avviene una vera e propria trasformazione, un break-up slow per definizione, con un contouring leggero che lifta zigomi e sguardo, occhi allungati con un tratto di eye-liner, ombretto glitterato e labbra bold. Un look arricchito da una chioma vaporosa e rigorosamente sciolta. Si tratta di un make-up pensato proprio per far vedere all’ex che cosa si sta perdendo e soprattutto per celebrare se stesse. Un inno alla body positivity che si è trasformato in un trend da 2,2 milioni di visualizzazioni, diventando ufficialmente una tendenza beauty del 2023.