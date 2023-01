Un nuovo trend sta letteralmente spopolando su TikTok, come è già accaduto in passato con altri indumenti. Stiamo parlando della tutina nera trasparente che sembra essere sempre più indossata e amata nell’ultimo periodo. Un mix perfetto di eleganza e sensualità, da sfoggiare in diverse occasioni.

Scopriamo dove si può acquistare e quanto costa.

La tutina nera trasparente che spopola su TikTok

Tra i vari capi che stanno ottenendo un successo incredibile su TikTok negli ultimi giorni, ce n’è uno che sta conquistando tantissimi utenti e tantissime influencer su Instagram e sulla stessa piattaforma cinese. Stiamo parlando di una tutina nera con un dettaglio trasparente, per un look elegante e decisamente molto sensuale, da sfoggiare in moltissime occasioni speciali.

Moltissime ragazze la stanno indossando e sfoggiando sui social network, mostrando questo look molto particolare, che sta diventando un vero e proprio trend del momento. Da Gaia Clerici a Nicole Pallado, tutte sembrano essere letteralmente impazzite per questa tutina nera trasparente. Si tratta di un capo che ricopre tutto il colpo, ma che presenta delle trasparenze che iniziano dalla pancia e si estendono fino al collo, tenendo coperta la zona del petto.

La tutina, molto aderente sul corpo, dona un effetto vedo e non vedo che è stato particolarmente apprezzato negli ultimi tempi. Una scelta sicuramente audace, ma anche abbastanza elegante, che consente di avere un look perfetto in diverse occasioni. Su TikTok ne stanno parlando davvero tutte e anche su Instagram hanno iniziato a condividere scatti personali in cui indossano questa tuta così gettonata. È sicuramente un capo molto versatile, che potrebbe stare bene in diverse occasioni, rendendo il look il giusto mix tra eleganza e sensualità.

Tutina nera trasparente: dove acquistarla e quanto costa

La tutina nera trasparente è firmata Tezenis e per trovarla basterà semplicemente cercare sul motore di ricerca del sito “tuta micro-fibra opaca e tulle con zip”, oppure recarsi direttamente nei negozi più vicini. Il costo di questo capo così alla moda è di soli 29,99 euro. Tutte coloro che desiderano acquistarla devono affrettarsi, perché la tuta sta andando realmente a ruba nei negozi, dopo la straordinaria pubblicità ottenuta grazie ai social network. Il capo risulta già non più disponibile online, momentaneamente, in quanto è andato sold-out. Ma visto il successo ottenuto è giusto sapere che esistono diverse alternative da poter scegliere. Una di queste è la “tuta catsuit maniche lunghe velluto rete” di Bershka, che ha un costo accessibile, di 39,99 euro, prezzo che può variare a seconda delle modalità di acquisto, visto che sull’app diversi capi vengono scontati. Si può scegliere anche la “tuta aderente nera accollata in velluto con inserto a rete” di Asos, al prezzo di 45,95 euro. Il successo di questa tuta è sicuramente dovuto alla possibilità di avere un look accattivante e seducente, senza dover rinunciare al proprio lato elegante e chic. Per alcune potrebbe essere un po’ troppo, ma questo capo potrebbe realmente diventare il trend di Tezenis per questo nuovo anno, vista la straordinaria visibilità ottenuta su tutti i social network.