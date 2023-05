Regina Cleopatra è una nuova serie tv che sta per debuttare su Netflix, ma ha già attirato molto l’attenzione. Una docu-serie sulla regina più famosa della storia. Scopriamo insieme la data ufficiale di uscita.

Regina Cleopatra su Netflix: quando esce?



Regina Cleopatra è una nuova serie tv che sta per debuttare su Netflix. Nonostante non sia ancora uscita, questa serie ha già iniziato a far parlare molto di sé, scatenando anche moltissime critiche, tra cui una denuncia nei confronti di Netflix. Si tratta di una docu-serie che racconta la storia della regina Cleopatra, le sue origini, la sua grande intelligenza. Una storia profonda, che è riuscita lo stesso a scatenare delle polemiche. Netflix è stata denunciata dall’Egitto che, come spiegato dall’avvocato Mahmoud al-Semary, non avrebbe accettato la produzione di un contenuto definito afrocentrico, in quanto nel paese si tratta di un crimine. Il legale ha spiegato che questa trama non rispecchia completamente la vera storia della regina Cleopatra e per questo gli egiziani hanno deciso di muovere questa accusa con lo scopo di far rispettare la loro cultura e la loro identità nazionale. In tutto questo è intervenuto anche l’archeologo Zahi Hawass, che ha spiegato che questa serie tv andrebbe a falsificare dei fatti storici realmente accaduto. Le critiche mosse non riguardano solo ed esclusivamente al trama, ma anche la scelta di un’attrice di colore, Adele James, per interpretare la regina Cleopatra. Tutte queste critiche e queste polemiche stanno puntando ancora di più l’attenzione sull’uscita di questa nuova serie tv, che sicuramente continuerà a far parlare di sé anche per la sua trama interessante e per il successo che sicuramente riuscirà ad ottenere. Ma quando esce Regina Cleopatra? L’appuntamento per questa prima interessantissima stagione della serie tv è previsto per il 10 maggio 2023, su Netflix.

Regina Cleopatra su Netflix: le anticipazioni della serie tv



Regina Cleopatra è una serie tv che sta facendo molto discutere. Sono tante le polemiche che si sono accese e scatenate dal momento in cui è stato diffuso il trailer ufficiale, come abbiamo anticipato. Ma cerchiamo di capire di cosa parla realmente questa serie tv. Lo scopo è quello di raccontare la storia di Cleopatra in un modo diverso, facendo comprendere a pieno che il punto di forza di questa regina era la sua straordinaria intelligenza, che è stata oscurata dalla sua grande bellezza e dalle sue storie d’amore. Sicuramente Cleopatra è la regina che ha affascinato di più il mondo intero con la sua storia, diventando anche spesso protagonista di dibattiti accademici. Nella prima stagione di questa interessante serie tv sarà possibile vedere Cleopatra mentre svolge il suo ruolo di ultima regina d’Egitto, mentre combatte con tutta se stessa per proteggere il suo trono, ma anche la sua famiglia e l’eredità. Questa docu-serie è molto intensa, molto profonda e molto particolare, e nelle prossime stagioni andrà a parlare di altre famose regine. Per il momento, si concentra sulla regina più famosa di sempre, ovvero Cleopatra.