Adele James: chi è l’attrice di “Regina Cleopatra” su Netflix

Adele James è un attrice britannica, nonché colei che interpreta Cleopatra nella docu-serie su Netflix “Regina Cleopatra” in uscita mercoledì 10 maggio. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Adele James, chi è?

Adele James è nata in Inghilterra il 20 marzo del 1996, ha quindi 27 anni, ha gli occhi e i capelli castani. Fin da quando era piccola, Adele si è interessata al mondo della recitazione. Si sa poco della sua vita privata, sappiamo che ha frequentato il Richmond upon Thames College e poi l’Università di Bristol.

Adele James: la carriere e “Regina Cleopatra”

Nel 2018, Adele James è stata la sceneggiatrice del cortometraggio “Last Call“, poi interpreta Molly nella serie televisiva “Casuality”. Quest’anno, nel 2023, le è stato assegnato il ruolo di protagonista della docu-serie in uscita mercoledì 10 maggio su Netflix “Regina Cleopatra”, dove appunto veste i panni di Cleopatra. Questa serie è scritta da Perse Owino e Nne Nne Iwuji e prodotta e narrata da Jada Pinkett, la moglie dell’attore Will Smith, ed è stata al centro di numerose polemiche per via del colore della pelle di Cleopatra, che nella serie è nera. Tante sono state le proteste per questa scelta, perché falsificherebbe i fatti storici. Dalla Grecia all’Egitto c’è stata una vera e propria rivolta contro Netflix. Cleopatra è uno dei personaggi storici più famosi al mondo, il suo regno è durato dal 52 al 30 a. c.

Cleopatra, nota per la sua intelligenza e per il suo carisma, è stata la protagonista di diversi film, serie televisive e documentari. Da secoli si discute su quale fosse l’etnia di Cleopatra, non esistono infatti prove certe sulla sua carnagione anche se gli studi egiziani dicono che appartenesse alla dinastia tolemaica, dunque di origine greco macedone e non di etnia africana. Nella docu-serie “Regina Cleopatra” si ipotizza invece che Cleopatra fosse egiziana, coi capelli ricci e la pelle nera. La serie, con protagonista Adele James, racconta la vita della regina, comprese le sue relazioni con Giulio Cesare e Marco Antonio. Questa la sinossi ufficiale:

“Dalla produttrice Jada Pinkett Smith arriva una serie di documentari che esplora le vite di importanti e iconiche regine africane. Questa stagione avrà come protagonista la regina Cleopatra, la donna più famosa, potente e incompresa del mondo, una regina audace la cui bellezza e romanticismo oscurano il suo vero essere, il suo spirito. L’eredità di Cleopatra è stata oggetto di molti dibattiti accademici, spesso ignorati da Hollywood. Ora la nostra serie rivaluta questa affascinate parte della storia.

Queste invece le parole di Adele James si Twitter riguardo alla polemiche: “Cleopatra era una regina, non una schiava. Se non vi piace il casting, non guardate la serie. Oppure fatele e accettate che possano esserci opinioni (esperte) diverse dalla vostre”.

Vi ricordo che la docu-serie sarà disponibile su Netflix dal 10 maggio 2023.

Adele James: la vita privata

Non abbiamo notizie riguardanti la vita privata dell’attrice britannica Adele James, non sappiamo per tanto se è fidanzata o meno. Se volete però saperne di più su di lei potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha quasi 5.000 follower.